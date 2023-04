El Colegio Huerta de Santa Marina de Sevilla se moviliza contra la marcha de su portero

Los lazos de unión que pueden crearse en una comunidad educativa van más allá del tipo de contrato y función que desempeñen sus integrantes. Es tal el vínculo que se crea entre ellos, que la despedida de algún miembro puede alterar la convivencia diaria de un centro escolar. Es lo que ocurre estos días en el colegio público Huerta de Santa Marina (antiguo Padre Manjón), situado en el Casco Antiguo de Sevilla.

Antes de las vacaciones de Semana Santa, la dirección del centro educativo, el equipo docente, los alumnos y las familias tuvieron conocimiento de que tras el descanso lectivo habrían de despedir a José Mena, el portero del colegio que, en siete años, no sólo se ha limitado a esta función, sino que se ha convertido en una persona fundamental en el devenir diario del Huerta de Santa Marina.

Así lo califican los padres y hasta la propia directora del centro público, Estrella Naranjo, que en fechas recientes ha enviado una carta al servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla para solicitar que sea estudiada la continuidad de este trabajador, al convertirse en "una figura esencial" del colegio.

El jueves, el último día

Dicha misiva responde a la comunicación por parte de la Administración municipal (responsable de este servicio escolar) en la que se informaba de que José Mena (conocido como Pepe en el Huerta de Santa Marina) debe abandonar su puesto el 13 de abril. El motivo no es otro que la supuesta irregularidad de su contrato, que debió ser revisado a los dos años de ocupar la baja que está cubriendo. Ha de recordarse que al empleado anterior le otorgaron la incapacidad permanente, por lo que, de momento, el colegio se quedará sin personal que desempeñe las funciones de portero, según alertan las familias.

En el escrito de la directora, se recuerda que "Pepe lleva siete años trabajando en nuestro centro, puesto esencial en un colegio con casi 500 niños y niñas y familias". Por tal motivo, la principal responsable del Huerta de Santa Marina pide que sea estudiada "la continuidad" de este trabajador, "realizando sus funciones como hasta ahora, controlando el acceso al centro, después de siete años de permanencia en el colegio".

"Es una persona que nos ofrece seguridad, no sólo en las instalaciones del cento, sino a niños y niñas, así como a familias y docentes, conociendo a todos los miembros de la comunidad educativa", refiere la directora, que incide en que "es una figura esencial en nuestro centro, ejerciendo su labor con esmero y cariño".

Un contrato "raro"

José Mena, de 57 años, recuerda que entró a trabajar en el Huerta de Santa Marina "hace siete años y dos meses". Lo hizo al formar parte de una bolsa de empleo municipal. Tenía "dos años de reserva de puesto". Pero nunca más recibió una notificación del Ayuntamiento. Ha puesto el caso en manos de sus abogados, que ya le han comunicado la "rareza" de su situación y su contrato. Si desde Recursos Humanos no hay marcha atrás, Pepe tendrá que irse el próximo jueves al paro. Pero el desempleo no es lo que más le preocupa. "Siempre puedo encontrar algo", refiere este sevillano, al que lo que más le afecta ahora mismo es "romper los lazos de unión creados con los alumnos, maestros y padres del colegio". "He sido más que un portero. Me he encargado de cuidar de esos niños, de su vigilancia. Me he convertido en uno más", defiende.

Una integración que también señalan varias madres consultadas por este periódico, que piden que "Pepe, el portero" continúe en el colegio. Con tal fin, este miércoles se manifestarán para exigir que este trabajador siga con sus funciones en el Huerta de Santa Marina. Para lograrlo, ya han iniciado una recogida de firmas.