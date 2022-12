El Colegio de Ingenieros de Caminos señala su defensa de la inversión en obra pública

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Juan Manuel Medina Torres, ha enviado un escrito para aclarar algunos puntos en relación al análisis realizado por el grupo de trabajo de la Comisión de Transportes y Movilidad de la Demarcación sobre la conexión viaria Sevilla-Cádiz.

Este es el literal del escrito:

1º – Defensa de la obra pública. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en su total dimensión, siempre ha defendido y va a defender la inversión en infraestructuras y obra pública. Una inversión suficiente, equilibrada y ordenada; justificada por sus efectos directos e indirectos a medio y largo plazo sobre el desarrollo económico de los territorios en los que se efectúa y sobre el bienestar general de la sociedad. Sustentada, como buenos gestores y profesionales técnicos, en un estudio previo de necesidad e impacto y analizada su solvencia económica y social.

Como apuntamos en el documento: “Las inversiones para el sistema de transporte del eje Cádiz-Sevilla son realmente bienvenidas y, sin duda, hacen falta”.

2º – Posicionamiento. En el espíritu del informe redactado por el grupo de trabajo de la Comisión de Transporte y Movilidad de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla no debe verse un rechazo a la ampliación de la red viaria existente, sino una reivindicación de que la cuestión no está planteada correctamente, que se necesita un enfoque más amplio y más complejo. Complejidad que, lógicamente, no cabe en un titular. Una parte importante de nuestra profesión es la planificación, como paso previo a la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras.

3º – Problema viario. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reconoce que existe un problema de congestión del tráfico en la conexión Sevilla-Cádiz, que afecta por ende a los flujos procedentes de Huelva, que es necesario resolver.

“Obviamente requiere la búsqueda de soluciones”(…)”.

4º – Solución multifocal y global. Desde nuestra corporación consideramos que este problema de congestión, evidente y reconocido se debe abordar desde una solución multifocal, multimodal y que atienda desde una visión global todas sus vertientes. Requiere, por tanto, de un estudio previo en profundidad de tráfico y movilidad, que determine las debilidades y fortalezas de esta conexión y sus posibles alternativas.

“El corredor del transporte del sistema Sevilla- Jerez-Bahía de Cádiz debe ser considerado en su conjunto de una forma multimodal”.

5º – Frentes de acción. La actuación en diversos frentes y con distintos modos de transporte no son excluyentes sino complementarios y requieren de una programación ordenada en su ejecución. Todas en su conjunto conforman la solución al problema, haciéndolo desde una visión actual y alentada por las directrices europeas, que tienda a la sostenibilidad.

Con carácter preliminar y a la espera de un estudio en profundidad sobre la cuestión, algunas de las opciones para la resolución del problema podrían ser las siguientes: