El Colegio de Médicos de Sevilla premia a la investigación médica sevillana en el día de su patrón

El Colegio Médicos de Sevilla ha celebrado el solemne acto institucional en conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en el que se ha reconocido la trayectoria de varios facultativos por su implicación con la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas en el ámbito de la medicina.

El acto se ha inaugurado con la entrega de los Premios Científicos 2021, destacando los trabajos de la doctora Natalia Palazón Carrión titulado Circulating immune biomarkers in peripheral blood correlate with clinical Outcomes in advanced breast cancer, como primer premio; del doctor Juan Manuel Suárez Grau por su investigación Could we reduce adhesions to the intraabdominal mesh in the first week? Experimental study with different methods of fixation, como segundo premio; y del doctor Emilio Fernández Espejo por su trabajo Native and nitrated x-synuclein, 3-nitrotyrosine proteins, and patterns of incluisions in saliva and submandibulary gland in Parkinson´s disease, como tercero.

Igualmente se ha hecho entrega también del VI Premio para Jóvenes Investigadores del RICOMS donde se ha reconocido el trabajo titulado Acute Cardiovascular Manifestations in 286 Children With Multisystem Inflamatory Syndrome Associated With COVID-19 infection in Europe presentado por el doctor Israel Valverde Pérez.

Por su parte, el Primer Accésit se le ha otorgado al trabajo titulado Quantitative Assessment of tumor infiltrating lymphocytes in mismatch repair proficient colon cancer, presentado por la doctora Rosa María Jiménez Rodríguez; y el Segundo Accésit al trabajo Imaging Findings of multisystem inflammatory syndrome in children associated with COVID 19, presentado por el doctor Pablo Caro Domínguez.

Además, se ha reconocido la trayectoria a los Profesores Jubilados de la Facultad de Medicina.

Posteriormente, se ha procedido al nombramiento de los nuevos colegiados honoríficos del RICOMS y se han entregado los títulos de Médico Ilustre Docente 2021 al profesor José González Hachero por la entrega, respeto y dedicación en la enseñanza de la pediatría en el Hospital Universitario Virgen Macarena; Médico Ilustre Médico Especialista a la doctora Ana Mª Casas Fernández de Tejerina, por su reseñable trayectoria como especialista en Oncología y su implicación y esfuerzo en mejorar la calidad de vida de los enfermos con cáncer a través de los movimientos asociativos de pacientes oncológicos, especialmente los relacionados con cáncer de mama; Médico Ilustre Medicina Hospitalaria al doctor Jaime Boceta Osuna, por su destacada trayectoria profesional al servicio del paciente y su ejemplar ejercicio en el ámbito de los cuidados paliativos; Médico Ilustre Humanista al doctor Carlos Gálvez Martínez por su dedicación y divulgación de la Medicina a través de la literatura; Médico Ilustre de Investigación al doctor Guillermo Antiñolo Gil, por su labor investigadora, destacando sus trabajos en medicina fetal, genética y reproducción humana asistida que le han convertido en uno de los investigadores más reputados de toda la geografía nacional e internacional; y Médico Ilustre de AP al doctor Manuel Rodríguez Rodríguez, por su trayectoria profesional y la labor asistencial desarrollada en países en conflicto.

Seguidamente, se entregaron los Premios Galeno 2021, que reconocieron este año en la modalidad individual al doctor Joaquín Carneado de la Fuente, en reconocimiento a una vida dedicada a la Medicina y a la inconfundible impronta dejada en varias generaciones de médicos internistas que han trabajado a su cargo; y en la modalidad Institucional al Grupo de Alimentación MAS, por su compromiso con la ciudad de Sevilla y la importante y desinteresada labor social realizada a través de su Fundación.

Además, este año se ha hecho entrega de la Medalla al Mérito Colegial del RICOMS a Jesús Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por su trayectoria profesional y mejora continua en las infraestructuras y en la dotación de personal del Servicio Andaluz de Salud.

El presidente del RICOMS, Alfonso Carmona, en su discurso de clausura, ha destacado "los méritos de los profesionales a los que se ha reconocido en esta edición, patrimonio de valor incalculable y representativo de todos los médicos de Sevilla". Además, ha señalado que los médicos, a pesar de todo, "han demostrado con creces que han sabido sobreponerse de todas las adversidades y han trabajado en pro de buscar soluciones de la mejor forma posible. El colectivo médico se ha adaptado a las circunstancias tan terribles que hemos vivido, sobre todo al principio, cuando no había ningún medio y prácticamente no se sabía a lo que se enfrentaban y, aun así, se entregaron en cuerpo y alma, incluso entregando la propia vida".