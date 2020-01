El Congreso Europeo de Ciencias del Deporte 2020 ya 'calienta' en Sevilla

Arranca la cuenta atrás para que científicos y expertos del mundo del deporte se reúnan en Sevilla, ya que quedan solo 5 meses para que Andalucía se convierta en el referente internacional de las Ciencias del Deporte. La capital hispalense ha sido muchas veces escenario de grandes eventos deportivos y, por primera vez, será el epicentro del conocimiento en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, nexo de unión entre científicos e investigadores, profesores, estudiantes y expertos de todo el mundo.

La Universidad Pablo de Olavide coordina el vigésimo quinto congreso del European College of Sport Science (ECSS - Colegio Europeo de Ciencias del Deporte) entre los días 1 y 3 de julio de 2020, que concentrará durante tres jornadas a unos 3.000 congresistas de más de 50 nacionalidades distintas.

El Congreso, que celebra este año su 25 aniversario, tendrá como lema Sport Science in the Heart of Arts, uniendo la tradición artística y cultural de una ciudad como Sevilla y el desarrollo y análisis científico del mundo de la actividad física y el rendimiento deportivo.

El Colegio Europeo de Ciencias del Deporte junto con el comité organizador, dirigido por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide África Calvo y Eduardo Sáez de Villarreal, ha seleccionado un panel de expertos de primer nivel mundial que presentarán un programa científico bastante novedoso y que abarca todos los ámbitos de esta ciencia a través de tres plenarios que incluyen seis presentaciones, además simposios, sesiones y una asamblea general.