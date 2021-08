Conoce a Desguace El Poyo en Pilas, Sevilla

Si estamos buscando un desguace en sevilla, podemos acudir a Desguace El Poyo en Pilas que lleva más de 30 años trabajando al servicio de sus clientes, lo cual no es nada fácil en un sector que ha sufrido grandes cambios en los últimos años.

De hecho, este desguace, como el resto de los que llevan décadas en el negocio, ha pasado de ser lo que se conocía como “chatarrería” a un centro de descontaminación que está haciendo mucho por el medio ambiente.

Piezas usadas para nuestro vehículo

Arreglar un vehículo siempre es caro y en muchas ocasiones el precio de la reparación se debe a que el precio de la pieza es muy alto.

Hay algunos, como los que son muy viejos y no sabemos cuándo van a fallar de manera definitiva, o el clásico coche que usamos en el pueblo para ir a la huerta o hacer los recados, en los que no conviene gastar demasiado dinero para que vuelvan a funcionar. En estos casos, las piezas de desguace son la mejor solución.

En coches más nuevos también son una buena alternativa, en especial cuando la pieza que necesitamos tiene un coste muy alto. Turbos, motores de arranque o incluso motores, son componentes mecánicos que se pueden romper y que llevan al coche al desguace a no ser que podamos comprar un recambio usado que convierta el arreglo en viable en términos económicos.

El Desguace el Poyo nos puede localizar cualquier pieza que necesitemos sin necesidad de ir a sus instalaciones. De hecho, desde su web nos ofrecen un formulario en el que rellenando nuestros datos y el de la pieza que necesitamos nos la buscan y se ponen en contacto con nosotros cuando la encuentren.

Dentro este formulario podemos subir fotos de la pieza que estamos pidiendo, lo que facilita mucho la tarea al desguace, que nos ofrece un servicio muy útil para aquellos recambios que son más difíciles de encontrar o si tenemos un coche que no es muy común.

Una vez que han encontrado la pieza solo tenemos que ir a por ella, pedir que nos la envíen o mandar un mensajero a por ella, para que vaya directa al taller y la instalen, posibilitando así hacer una reparación a un coste muy bajo.

¿Cuánto podemos ahorrar con respecto a una pieza nueva?

Comprando un recambio usado podemos ahorrar una cantidad de dinero que ronda el 70 % con respecto a la pieza nueva, aunque esto depende mucho de la pieza y de la demanda que tiene, pues no es lo mismo comprar el turbo de un Audi A4 que comprar el de un Mazda, el cual tendrá menos compradores interesados.

Además del ahorro, no hay que olvidar que las piezas de desguace tienen garantía de un año.

Nos compran nuestro coche siniestrado, accidentado o averiado

La compra de coches siniestrados y accidentados es otro de los servicios que nos ofrece este desguace, dándonos un gran servicio pues en esos momentos no sabemos qué hacer con ese trozo de chatarra.

El vehículo suele quedar inservible tras un accidente, lo que los seguros llaman un siniestro total, por lo que debemos hacernos cargo de él.

Aunque tengamos un seguro a todo riesgo y hayamos recibido una indemnización, los restos del coche nos pertenecen así que podemos sacar algo de dinero vendiéndolo que nos servirá para comprar otro nuevo.

Aquí debemos aclarar que los precios que nos van a dar por nuestro coche, también se incluyen los que tienen averías que hemos decidido no reparar, van a depender mucho del estado del vehículo, de la marca y modelo y del combustible.

Los coches diésel suelen valer mucho más que los gasolina

Al menos hasta ahora, los coches diésel suelen tener un precio de compra muy superior al de los de gasolina, ya que la demanda de piezas es muy superior en los vehículos de gasóleo.

De este modo, es posible que nuestro coche de gasolina tenga un valor muy bajo o no valga nada, porque en el desguace no se piden piezas mecánicas de ese coche aunque por llamar y preguntar no perdamos nada.

Un modelo muy vendido se cotizará más

Dentro de los vehículos diésel uno que se ha vendido mucho tendrá mayor valor que uno que apenas se vea por la calle.

Por ejemplo, los Golf TDI son vehículos muy buscados por los desguaces, mientras que un Honda con este combustible nos lo pagarán a un precio menor, porque hay pocos clientes que necesiten piezas de esta marca.

El estado del coche es importante

Por último, cuando nos compran nuestro coche siniestrado el estado es muy importante. Es evidente que va a tener daños importantes, pero el precio no será el mismo si el golpe ha dejado la parte delantera intacta, con toda la mecánica aprovechable, que si ha destrozado toda la zona del motor y el desguace solo podrá vender partes de la carrocería.

Nos gestionan la baja de nuestro coche

Todos los vehículos llegan en algún momento al final de su vida útil. Accidentes, desgastes, averías, etc., son algunas de las situaciones en las que tenemos que dar de baja un vehículo, unas gestiones que siempre son pesadas.

En Desguace el Poyo se ocupan de todo para que podamos dar de baja nuestro coche o nuestra furgoneta sin que tengamos que hacer nada. Ellos hacen todo el papeleo con la DGT para que el vehículo conste como dado de baja y dejemos de ser responsables de él.

Además, nos pueden enviar una grúa a casa, por lo que ni siquiera tenemos que salir de nuestro domicilio para hacer los trámites, algo que se agradece mucho en estos tiempos de pandemia en los cuales no queremos acudir a lugares con muchas personas.

Como podemos ver los desguaces ya no tienen que ver con esos sitios en los que se apilaban coches unos encima de otros, ofreciéndonos servicios que nos pueden ser muy útiles en muchos momentos, tanto a la hora de reparar nuestro vehículo como a la hora de deshacernos de él porque ha llegado al fin de su vida útil.