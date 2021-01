Cs reclama “más diálogo” para evitar nuevos cortes de luz en los barrios

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha exigido este lunes “más diálogo” entre el gobierno municipal y las empresas comercializadoras de energía para “evitar que se sigan produciendo cortes del suministro de luz en varios barrios de nuestra ciudad”. En este sentido, ha mostrado su “preocupación” por “la difícil situación” que están atravesando “desde hace varias semanas” los vecinos de La Barzola, La Plata, Los Príncipes, Torreblanca, Polígono Sur, El Tardón o Nervión, entre otros, que “están sufriendo cortes injustificables en el suministro de electricidad casi a diario”. Así, ha pedido “más solidaridad” con estos sevillanos, que “en pleno siglo XXI, en mitad de una de las olas de frío más duras de las últimas décadas, y con todas sus facturas abonadas, no deben seguir padeciendo esta injusta problemática”, ha señalado.

Pimentel ha lamentado que a esta situación se haya sumado también “la intolerable subida del 27 por ciento en el coste de la factura de la luz”, ante la que “el Gobierno de España ha decidido cruzarse de brazos y mirar para otro lado”, evitando “cualquier compensación frente a las consecuencias que este incremento tiene para la economía de las familias”. Así, ha añadido que “una subida de más de 3 céntimos por kilovatio hora es desproporcionada”, máxime cuando “nos encontramos en medio de una ola de frío, con muchos ciudadanos que permanecen en cuarentena en sus hogares, con toques de queda que nos obligan a estar en casa a horas inusuales y con el agravante de la situación económica que nos rodea como consecuencia de la pandemia”. Frente a ello, “es indignante la falta de sensibilidad y empatía del Gobierno central con todos los ciudadanos”, ya que “su único objetivo parece ser el de recaudar a toda costa en lugar de ayudarlos a superar esta situación”, ha indicado.

El portavoz municipal de la formación naranja ha advertido de que esta subida es “un nuevo golpe a las pymes, los autónomos y los particulares”, que “deben hacer frente a estos costes fijos a pesar de que han bajado sus ingresos”. Esta “dejadez” del Gobierno central “demuestra que hay dos formas muy diferentes de hacer política”. Por un lado, la de Podemos, que “cuando estaba en la oposición prometía bajadas en la factura de la luz y ahora, en el Ministerio de Consumo, no ha logrado que tengamos una factura eléctrica más asequible”. Y, por otro, la de Ciudadanos, que “ya hemos registrado una iniciativa en el Congreso para acabar con algunos impuestos que suponen más del 50 por ciento de la factura de la luz, fijar un tipo reducido de IVA (del 21 al 10 por ciento) mientras dure la crisis del Covid, o establecer mecanismos que garanticen el acceso a la luz y otros suministros básicos a las familias en situación de vulnerabilidad”. Algo que “también vamos a hacer en el Parlamento de Andalucía y en el resto de diputaciones y ayuntamientos en los que tenemos representación”, ha dicho.

Pimentel ha lamentado que “Adelante Sevilla sea cómplice de esta actitud en nuestro Ayuntamiento” y ha puesto “en valor” el trabajo del grupo municipal de Ciudadanos, que “ya hemos conseguido que el presupuesto municipal de 2021 sea el más social de la historia reciente de nuestra ciudad” y que “ahora, para hacer frente a este despropósito en la subida de la luz, hemos presentado una moción urgente” para “corregir esta situación”. En este sentido, ha añadido que “es el momento de que el Pleno manifieste la urgencia de que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidaden las familias y consumidores vulnerables”. Por ello, “hemos propuesto a los grupos que se inste al Gobierno de España a que elabore un Plan de Garantía de Suministros Básicos” para “prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos como la luz, el gas, o el agua”, ha explicado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha añadido que “nuestra intención es que Sevilla lidere la reclamación al Estado de una facturación más justa y equilibrada en el precio de la luz”, que “se reduzca el enorme impacto de esta subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores, en las empresas y en los negocios”, y que “se reforme la tarifa eléctrica para que no tengamos que soportar los costes que no están asociados a la generación y distribución de la electricidad”. Así, ha indicado que “Sevilla debe ser el punto de partida de esta reclamación” y, por ello, “confiamos en que el resto de los grupos políticos se sumen a una moción que no busca otra cosa que estar al lado de los sevillanos y evitar este abuso en el coste de un servicio tan esencial como la luz”, ha concluido.