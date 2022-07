Denuncian la precariedad de la sala de transmisiones de la Policía Local de Sevilla

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla denuncia la precariedad de las instalaciones donde se ha ubicado de forma temporal la sala de transmisiones debido al problema con el aire acondicionado del inmueble original y exige al delegado del área de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, responsable de este cuerpo, el traslado "urgente" a otras dependencias "donde se cumpla con la normativa de Riesgos Laborales y de Edificios de Trabajo".

El colectivo ha registrado una queja oficial en la que da cuenta de las condiciones en las que está trabajando en estos momentos el cuerpo de la Policía Local. Por un lado, apuntan al número "insuficiente" de puestos informáticos, sólo seis, "que obligan a la rotación de los agentes de puesto en puesto". "Esto conlleva a cerrar su cesión y sus aplicaciones, y volver a reiniciarlas en otro equipo, lo que conlleva una pérdida de tiempo importante", recoge el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Al hilo, añade la queja, cuatro puestos no contarían con mapa GPS y otros dos tampoco dispondrían del Gemix, que es el sistema de creación y gestión de servicios, lo que implica su "inhabilitación para comprobar la ubicación del patrullero y si la zona está señalizada como zona de especial riesgo", aseguran.

"El sistema actual de comunicaciones es obsoleto, tiene continuas caídas dejando al personal de calle sin cobertura, poniendo en grave riesgo tanto al personal policial como a la ciudadanía, y el material de comunicación telefónico y emisoras portátiles son insuficientes y carecen de contrato de mantenimiento", añaden.

Por otro lado, el sindicato denuncia que existen problemas con los sistemas de refrigeración, que es la razón por la que el servicio ha sido trasladado eventualmente de su ubicación original a una zona aledaña. Según consta en el escrito presentado por registro, en la nueva sala tampoco se estarían respetando los límites de temperaturas permitidos. "Los sistemas de refrigeración no funcionan y los sistemas portátiles no son suficientes. Además, el aire caliente no se expulsa al exterior de la calle sino que lo hace al pasillo en un claro ejemplo de chapuza supina", apostillan.

En cuanto al mobiliario de oficina, el colectivo apunta el deterioro de nueve de las sillas de la sala con "desperfectos visibles", así como la "falta de canaletas para la distribución del cableado procedente de los equipos informáticos" y la "carencia demedio de eliminación de material con distintivos policiales".

Ante todo ello, desde el Sppme exigen el traslado de la Sala de Transmisiones a un espacio en "el que se cumpla la normativa de Riesgos Laborales". Además, "la actualización de los sistemas informáticos para dar un servicio adecuado a la ciudad y una protección laboral del personal policial"; "la adquisición de un sistema de transmisión adecuado que active el sistema de seguimiento de GPS previo cumplimiento de la normativa de protección de datos"; o "la adquisición de material de oficina adecuado a las necesidades del personal que realiza sus funciones en la Sala de Transmisiones", entre otras peticiones.

Por su parte, fuentes municipales aseguran que el traslado a esta sala se debe a una "situación coyuntural" debido a una avería del aire acondicionado. "Aunque sea una sala más pequeña, se cambió la ubicación para que las personas que trabajan en ella no sufrieran las altas temperaturas de las últimas semanas, como medida excepcional", argumentan. Por su parte, aseguran que el contrato de la sustitución del aire acondicionado está ya adjudicado y se prevé que esté instalado a lo largo del mes de agosto.

En cuanto a los problemas con los sistemas informáticos y el Gemix, aseguran que está en licitación y "se adjudicará en breve", lo que supondrá una "actualización y renovación de todo el sistema".