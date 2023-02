Dos dimisiones destapan el malestar en el PP de Sevilla

Las formas, que no el fondo, del proceso de fichaje de militantes de Ciudadanos o de candidatos independientes con un perfil consolidado para encabezar las listas del PP a las municipales está levantando ampollas en varios pueblos de la provincia. Desde que el Gobierno andaluz decidió mantener en puestos de poder a altos cargos de Ciudadanos, pese al derrumbe absoluto de la formación naranja, comenzó la corriente de críticas internas por parte de militantes que se consideraron orillados. En los chats de militantes del PP se ha expuesto, por ejemplo, la sorpresa que ha provocado la fotografía del presidente Moreno con quien será el candidato del PP a la Alcaldía de Utrera, Curro Jiménez, que fue alcalde del municipio por el PA de 2003 a 2015. La clave está en que sostienen en la foto una bandera con el logo de Juntos por Utrera, el partido que fundó Jiménez, y no una con las siglas del PP.

En el caso de la provincia, el malestar se ha hecho evidente, de momento, en localidades como Villaverde del Río y El Pedroso con sendas dimisiones de dirigentes del partido de toda la vida. Se trata de dos municipios donde gobierna la izquierda y el partido espera alcanzar cuotas de poder en las próximas elecciones para aprovechar la ola triunfalista del pasado 19-J. El ruido sobre el descontento se percibe en otros municipios importantes como en Alcalá de Guadaíra, donde hasta hay quienes recogen firmas, y Dos Hermanas sin que hayan trascendido consecuencias.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, Magdalena Martín, se ha dado de baja del PP de Sevilla y se ha pasado al grupo de concejales no adscritos. Se ha despedido del PP en un vídeo que no ha dejado indiferente a la militancia del partido. Martín ha narrado con detalle el proceso que le ha llevado a tomar una decisión irrevocable.

"En el Pleno de junio me comprometí a dejar el acta de edil del PP si no se abría el servicio de urgencias médicas hasta las ocho de la tarde". Martín denuncia el trato desfavorable que la Consejería de Salud da a sus pueblo en comparación con otros que sí tienen este servicio las 24 horas. "Comuniqué que si no se abrían las urgencia en Villaverde no habría candidatura del PP para las próximas elecciones. O que yo, al menos, no me quería presentar". Aguasantas Morales Lara era considerada la alternativa del PP, tal como cuenta Martín. "Y lo era con un apoyo unánime". Martín cuenta que "se ha recibido "una llamada de Sevilla diciendo que hay dos candidatos y que ellos eligen", a lo que Aguasantas Morales preguntó, según el relato de Martín, por qué ese otro candidato no se ha propuesto en el seno del comité local del partido: "Lo hubiéramos votado en contra o favor como dicen los estatutos que hay que hacer en los pueblos con menos de 20.000 habitantes". No hubo respuesta. "Se nombró a otro candidato por la puerta de atrás, de manera antidemocrática. A Sevilla no le ha gustado nuestra presión y se han vengado de este comité "tan molesto y reivindicativo".

La presidenta del comité local del PP en El Pedroso (Sevilla), Susana Pérez ha dimitido del cargo y se ha dado de baja del partido. Concepción García, que fue la número 3 en las últimas elecciones locales, será la cabeza de lista y candidata a la Alcaldía. Pérez no lo ha hecho público, pero su malestar se ha hecho evidente al darle difusión en las redes sociales a las denuncias de Magdalena Martín sobre la falta de democracia interna del partido.