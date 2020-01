Españoles: los europeos que más selfies se hacen

Si acudimos al diccionario nos encontramos con que selfie es una autofoto: un autoretrato realizado con una cámara fotográfica, generalmente una cámara digital o un teléfono móvil (Smartphone). Una práctica muy asociada a las redes sociales y generalizada entre el público más joven.

La primera vez que se usó el término selfie hay que remontarse al 13 de septiembre de 2002, concretamente en un foro de Internet de la televisión pública australiana.

No fue hasta primeros de este siglo cuando tuvo una denominación concreta y se popularizó. Llegó años después de nacer las principales plataformas sociales como Facebook, Twitter o Instagram.

Su esplendor se alcanzó, sin duda, hace 7 años, cuando los diccionarios de Oxford eligieron selfie como la palabra en inglés del año 2013.

En castellano, la alternativa más común a selfie es autofoto. Asimismo, la alternativa autorretrato es válida, pues ya figura en el DRAE (Diccionario Real de la Academia Española).

Hay quien acude a la historia para situar el primer autorretrato en 1839, ni más ni menos. Robert Cornelius, pionero estadounidense de la fotografía, llevó a cabo un daguerrotipo de sí mismo, que además de ser el primer autorretrato fotográfico es uno de los primeros retratos fotográficos de personas.

Requería un periodo de exposición bastante extenso por lo que dispuso de tiempo de sobra para destapar el objetivo de la cámara, tomar la fotografía durante un minutos o más, y volver a tapar la cámara.

El 12 de marzo de 2014 una autofoto marcó un antes y después en el mundo de las Redes Sociales, y más concretamente en lo relacionado con el término selfie. La actriz Ellen DeGeneres publicó una autofoto grupal durante la ceremonia de los Premios Óscar convirtiéndola en la imagen más retuitetada (compartida) de la historia hasta la fecha.

El selfie realizado con el móvil de la presentadora (Ellen Degeneres) y en el que aparecían Brad Pitt, Kevin Spacey, Julia Roberts o Meryl Streep entre otros, se convirtió en la fotografía más compartida en la historia de las redes sociales.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap