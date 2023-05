Fenómenos paranormales en la Feria de Abril

En la caseta de Feria de la calle Antonio Bienvenida no se cabía, pero nadie tenía sensación de agobio. La ingravidez ferial, que debería estudiarse en la NASA. Sonaban las sevillanas del grupo A Raudales, la gente se sorprendía con los cuadros que adornaban la elegante caseta, pintados la mayoría por Alfonso, cabeza visible de la misma. La gente no dejaba de entrar y salir, teoría de los vasos comunicantes. Nadie podía imaginar que el portero encargado del acceso se dedicaba a otros menesteres.

Álvaro Caro (Sevilla, 1981), pequeño de cinco hermanos, fue militar, pero en la actualidad es investigador de fenómenos paranormales. Un espectro muy amplio que unos llaman ufología, otros parapsicología. "Estaba de vacaciones, no tenía plan para la Feria, me propusieron este trabajo y como yo me dedico al misterio, creo muchísimo en las señales. Lo vi como una señal y no me equivoqué".

Diez horas diarias de trabajo en una semana atípica en la ciudad. "Con tanta contaminación lumínica y acústica, en la Feria es muy difícil por no decir imposible apreciar fenómenos paranormales". Fue colaborador de Cuarto Milenio, el veterano programa de Iker Jiménez. Ahora dirige el suyo propio, 'Buscando el misterio'. Ya ha grabado seis entregas y empezará a emitirse en la segunda semana de mayo en la Comunidad de Madrid, también en soportes latinoamericanos y 55 canales de TDT de Canal Plus.

"No es que busque el misterio, el misterio te encuentra a ti", dice con total normalidad quien se dedica a investigar fenómenos paranormales. "Tengo la suerte de que mi trabajo es mi afición". Esto no es flor de un día. "Si una investigación se hace en un día no es investigación, llámale experimento o lo que quieras. Hay investigaciones que pueden demorarse durante meses o años".

Entre las sevillanas y rumbas del grupo A Raudales y los cuadros de Alfonso, ha tenido ocasión de departir con algunos productores de televisión que visitaban la caseta, con aficionados que de forma fortuita conocían su dedicación. "El fenómeno Poltergeist pasa muchas veces; es el poder de la mente el que mueve los objetos. En ese terreno, lo importante es discernir, distinguir cuándo empieza lo paranormal. Lo fundamental es que venga de la nada".

Se considera un fenómeno paranormal bailando sevillanas. No responde al perfil de don Guido: no es socio de caseta ni hermano de ninguna cofradía. "Soy devoto del Gran Poder". En la actualidad, investiga unos casos de psicofonía en un hospital y colabora con representantes de la Iglesia católica en casos de exorcismo. "También los hay en el Islam y en otras confesiones. Es muy interesante compararlos". Un fenómeno que se convirtió en espectáculo mediático cuando un caso real ocurrido en 1949 dio lugar a 'El exorcista', la novela de William Peter Blatty y la película homónima de William Friedkin.

Sus escritos y lecturas tienen mucha relación con la disciplina a la que se dedica. "En Feria empecé a leer 'Operación Hetz', una novela de Roberto Mimó. Está basada en hechos históricos. Es un 'Caballo de Troya' modernizado en el que un detective analiza en primera persona el asesinato real de John Fitzgerald Kennedy y el supuesto asesinato de Marilyn Monroe". Dos símbolos de la cultura norteamericana, vidas trenzadas, muertes casi correlativas, la de la actriz en agosto de 1962, la del presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1963. "La muerte de Kennedy marcó a varias generaciones", dice este investigador nacido el año del 23-F sobre un magnicidio que noveló el mismísimo Stephen King.

Nunca había vivido la Feria desde dentro. "Bajaba un día como mucho". Su padre trabajaba en Agromán. El investigador vive en Castilleja de la Cuesta. Buscando el misterio. También valdría como programa de Semana Santa. "Un asunto que me interesa muchísimo, porque está lleno de leyendas que interesan también a un público nacional e incluso internacional".

Sin ser aficionado, no ve los toros "con desagrado". "El fútbol es otra cosa, me parece un fenómeno paranormal en el sentido más peyorativo de la expresión". Le atraen mucho las conspiraciones, "no confundir con los conspiranoicos, muchas veces no tienen razón, pero otras te da que pensar". Álvaro Caro creció en una ciudad donde mucha gente se ha pasado media vida mirando las estrellas, astrónomos vocacionales como el historiador

José Luis Comellas o el músico y militar Pepe Gómez. Entre la noche del alumbrado y la noche de los fuegos, de sábado a sábado, un investigador de fenómenos paranormales vivió una semana bajo los astros de la fiesta en la ciudad efímera. Farolillos de colores como en una reposición de 'Encuentros en la tercera fase', aunque su director, Steven Spielberg, viajara a Barcelona para ver en directo a Bruce Springteen. Otro fenómeno paranormal.

Quitaron las lonas, los cuadros y la cocina, los cuadros de Alfonso y los trastos del grupo de rumbas y sevillanas. La calle Antonio Bienvenida es la que da a la portada de Feria. Frente a la entrada de la caseta, estaba un fotógrafo que inmortalizaba a familias y grupos de amigos con una decoración quinteriana. Lo paranormal de la Feria ha vuelto a la normalidad de un solar baldío. El final de un sueño. Buscando el misterio, este investigador amigo de los enigmas y las intrigas se lo encontró de forma fortuita. "Todo lo que pasa en la vida es por algo".

En la caseta no se cabía, pero todos tenían su sitio. De forma inverosímil surgía el espacio para que las parejas bailaran sevillanas y los amigos se reconocieran de Feria en Feria. El año según Sevilla. Buscando el misterio, es la mejor manera de encontrarlo. La afición y el oficio de este guarda tan atípico, "he hecho más trabajo de relaciones públicas que de control", ya es otra cosa, la ciencia de lo oculto, aunque el principal cometido de la ciencia es dejar las cosas claras. Como bien sabe uno de los socios de esta caseta, hijo de Manuel Losada Villasante, el catedrático emérito de Bioquímica, eminencia de Carmona que trabajó con Severo Ochoa en Estados Unidos. El paisano vitalista de la Necrópolis y del parador que un día dijo que si no saliera el sol nos íbamos a enterar de lo que valía un peine. Caseta de Antonio Bienvenida. Un paseo de ciencias y letras… de sevillanas. Misterios a raudales.