UNO toca la guitarra y el otro no canta, forman una pareja de baile sin poner los pies en el suelo. Enrique de la Casa (Sevilla, 1977), productor, y Rafael Fajardo (Sevilla, 1985), guitarrista, vuelan a Holanda a convertirla en meca del flamenco. El fin de semana Antonio Canales da dos ‘lecciones’ en Amsterdam.

–¿Qué les lleva a Holanda?

–(Rafael). Es la segunda vez que vamos. Enrique se fue a Inglaterra, yo me volví a España. Mi hermano Mario lleva diez años en Holanda como distribuidor de semilla de cáñamo, de marihuana. Su empresa es patrocinador.

–¿Les unió el flamenco?

–(Enrique). Un día coincidimos. Yo era programador de la sala Monkey, en Nervión, y Rafa fue de guitarrista con José Caraoscura. Fueron siete personas.

–¿Son dos maneras de pensar?

–(E). Dos estilos más bien. Yo soy más del underground. Mi productora, Flamenco Siglo XXI, organizó el 2015 el homenaje a Rafael Amador con Francis Cubero, que lleva el Auditorio Rocío Jurado. Soy fan de Pata Negra, fue un orgullo que me llamara directamente la familia. Soy íntimo amigo de Juanito Makandé, Canijo de Jerez y los Delincüentes. Rafa es más ortodoxo en sus gustos.

–¿Por qué Amsterdam?

–(E). Cuando se piensa en flamenco en el extranjero lo asocian con Londres, Dublín o París, pero Amsterdam tiene un alto nivel cultural. Allí se paga la cultura.

–¿Para un público holandés o hijos y nietos de emigrantes?

–(R). Empezamos el día 9 con Fran Cortés y el noventa por ciento del público eran holandeses.

–¿Saldrán artistas como ha ocurrido en Japón?

–(E). Holanda se va a convertir en el Japón del flamenco, pero mucho más cerca. Hay un guitarrista holandés en Sevilla, Tino Van del Sman, que está en la Fundación Cristina Heeren.–(R). En el flamenco pasa como con los idiomas. El que hable inglés saben enseguida que no es de Londres. El que cante o baile por ahí se sabe que no es de aquí.

–¿Les perdonaron el gol de Iniesta en la final del Mundial?

–(R). Hace años salía a hacer footing cerca de donde juegan los escalafones inferiores del Ajax y llevaba un chandal de España.

–¿Han trabajado en Holanda?

–(R). Yo estuve de ayudante en una clínica dental. La dueña es amante de nuestra cultura y me ayudó a sacar mi primer libro, Jugando al amor, poemas y letras de canciones en una empresa de autoedición que te prepara el libro en diez minutos.

–¿Conocen a Canales en Holanda?

–(E). Ha estado varias veces. Conocemos a una bailaora, Teresa Jaldón, que es de Huelva y lleva 25 años en Holanda.–(R). Tengo un amigo madrileño que vive allí y trabaja como exportador de frutas. Canta y es un aficionado increíble.

–¿Preparan las Navidades con la guitarra de Antonio Rey?

–(E). Actuó en la Bienal con Diego del Morao. Nació en México, sus padres estaban de gira, pero vive en Jerez. Va con el cantante camerunés Richard Bonna.

–Luis Blas Infante, hijo de Blas Infante, murió como emigrante en Rotterdam...

–(E). Nosotros vamos a celebrar el Día de Andalucía con tres actuaciones de Tomasito los días 1, 2 y 3 de marzo en Amsterdam, La Haya y Bruselas.

–Sólo les falta Luxemburgo para tener todo el Benelux...

–(R). El Festival de Luxemburgo es muy potente.

–¿A qué se fue a Londres?

–(E). Un poco de todo. A aprender inglés y pensando en mis inquietudes de producción para tener vivencias y contactos.

–Quique Setién ha dicho que a Cruyff le hubiera gustado el Betis que le ganó al Barça...

–Allí es más que el rey.

–¿Son del flamenco vocacional?

–(R) Empecé a tocar la guitarra con 12 años. He trabajado con Jorge Pardo, con Farruquito en su espectáculo de teatro Quintero. Nos nominaron para un Grammy por una grabación de Juan Carmona y he participado en más de sesenta discos.–(E). Yo no sé cantar ni bailar, algo tenía que hacer. Trabajé con Juanito Makandé, Mártires del Compás, Canijo de Jerez. Hice en el pabellón de la Navegación el curso de Gestor Cultural de la Agencia Andaluza de Flamenco. Soy de la primera promoción. –(R). Ésa fue la segunda vez que coincidimos, pero yo sólo pasé un día por allí. Estuve once años seguidos yendo a Polonia a tocar.

–No sabemos lo que tenemos...

–(R). Nos creemos que lo tenemos todo aquí. En algunos países los artistas hacen más giras de cursillos que de actuaciones.

–Siendo el duque de Alba ogro de los holandeses, ¿saben allí que a la duquesa de Alba le gustaba mucho el flamenco?

–(E). Tienen una revista, Mundo Flamenco. NL. La directora, Marlies Janseen, habla español y lo sabe todo del flamenco. Dice que hemos hecho realidad su sueño.

–¿Votan aquí o en Holanda?

–(R). A primeros de diciembre tenemos que estar allí para preparar lo de Antonio Rey. Y volvemos para la actuación de Sorderita el 28 de diciembre en Malandar.–(E). Sorderita, fundador de Ketama, es un artista libre y salvaje que no quiere multinacionales.

–¿Preparan algo en Sevilla?

–(E). En Fibes, 9 de marzo, un homenaje a Jesús de la Rosa.

–¿Formarán pareja artística?

–(E). Hay una peña flamenca en Amsterdam, El Duende. Cuando llego, me hacen cantar y bailar.