La Fundación Avenzoar entrega sus premios en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

La Fundación Farmacéutica Avenzoar ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla el acto central de su 39º aniversario, en el que ha tenido lugar la tradicional entrega de sus premios anuales de investigación, periodismo, mejor laboral profesional o fomento de la donación de sangre a través de vídeos elaborados por escolares.

Asimismo, la figura del pintor Diego Velázquez y su relación con Sevilla, su ciudad natal y donde desarrolló sus primeros años de carrera artística también ha tenido un papel relevante en este acto, ya que ha sido el tema sobre el que ha girado la lección magistral ofrecida por el profesor Luis Méndez Rodríguez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

Méndez Rodríguez es también director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla y cuenta en su haber con los premios Focus Abengoa (2005), Historia Ateneo de Sevilla (2008) y II Premio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez (2010).

Es autor de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre pintura y cultura del siglo XVII y también trabaja en la historia de los siglos XIX y XX. Comisario de diversas exposiciones, ha sido asimismo responsable de seis proyectos de investigación financiados por la Junta de Andalucía y de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, y ha participado como investigador en proyectos de I+D+I nacionales y europeos.

Premios y distinciones de la Fundación Avenzoar en 2023

La Fundación Farmacéutica Avenzoar ha anunciado los profesionales y colectivos que este año han sido distinguidos con sus premios anuales:

El Premio a la Mejor Labor Profesional ha sido concedido en esta ocasión a Raquel Díaz Jaramillo en representación del Aula de la Salud del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Este grupo, integrado por colegiadas, es desde hace años un referente en el desarrollo de actividades formativas e informativas dirigidas a colectivos muy diversos, especialmente escolares, a los que se les conciencia sobre la importancia de la donación de sangre y órganos, entre otros temas. Desde su fundación en 2001 –y hasta 2022– este grupo ha impartido 1.331 sesiones formativas en las han participado 74.425 asistentes.

El periodista Enrique Jesús Moreno, de Canal Sur Radio, ha sido este año distinguido con el Premio de Periodismo Manuel Fombuena Escudero por el programa especial sobre el Día Mundial del Farmacéutico y el Congreso Mundial de Farmacia celebrado en Sevilla, emitido en el espacio ‘Por tu salud’, que dirige y presente cada tarde, de lunes a viernes, en la radio pública andaluza.

En relación al Premio Matilde Reyes Malpica sobre temas científico-sanitario, en este año han sido reconocidos tres trabajos:

Raquel Cueli Trelle, del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (Área Historia de la Farmacia) por Cierta merced en el bálsamo…sobre la introducción en el mercado europeo del Bálsamo de Villasante (1526-1532)’.

Antonio Cascajosa Lira, del Departamento de Nutrición y Bromatologia, Toxicologia y Medicina Legal (Área de Toxicologia), por Acute and subchronic 90-days toxicity assesment of propyl-propane-thiosulfinate (PTS) in rats.

María del Carmen Gallego-Lopez, del Departamento de Fisiología, por ‘Folic Acid Homeostasis and Its Pathways Related to Hepatic Oxidation in Adolescent Rats Exposed to Binge Drinking’.

Por su parte, el laboratorio Sandoz ha sido distinguido en esta ocasión por su colaboración con la Farmacia.

Por último, en cuanto al premio Avelino Romero Pérez (que anteriormente reconocía los mejores carteles de fomento de donación de sangre y ahora distingue a los mejores vídeos cortos elaborados para tal fin en ámbito escolar) se ha concedido el primer premio a las alumnas Lourdes Roncero, Magdalena Pérez, y Ana María Sevillano del IES Llanes de Sevilla; mientras que el segundo premio ha recaído sobre el alumno José A. Álvarez Ruiz, del IES Murillo de la capital hispalense.