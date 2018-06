Ganadores de las entradas para el concierto de Miguel Poveda

Los ganadores de las 20 entradas dobles para el concierto de Miguel Poveda de este viernes, elegidos en base a la originalidad de la respuesta a la pregunta ¿Cuál es tu canción favorita de Miguel Poveda y por qué? son los siguientes:

David J. Calzado Molina. La que tiene aún por cantar. A pesar de la solidez de su trayectoria, su carrera está absolutamente viva y el futuro nos deparará muchos grandes éxitos todavía.

Francisco Javier Gutiérrez Madueño. Pues la canción que mas le gusta a mi madre es "alfileres de colores"...si a mi madre,que las entradas son para ella...no puedo explicar por que le gusta,solo se que llora con esa canción y si llora de felicidad en una actuación en directo de su cantante favorito gracias a mi, seré doblemente feliz que ella.

Ángela de la Cruz Sánchez Parra. "Con esa morena". Mi palo favorito del flamenco son los tangos. Al combinarlos con una historia de amor y pasión suenan a verdad, a dolor, a sentimiento. Fue la canción con la que descubrí a este magnífico y experimentado artista que me ha hecho cambiar mi forma de pensar, de sentir, de vivir.

Cristina Lena Fombuena. Alfileres de colores. El motivo es porque siempre la escuchaba en el coche con mi tía cuando íbamos de camino a Arcos de la frontera. Mi tía falleció y cada vez que la escucho es como si fuésemos en el coche juntas camino de ese maravilloso pueblo.

Valle Herrera Bueno. Una mañana de domingo, caminando por el paseo de Colón, la Maestranza a un lado, la calle Betis al otro, suena en mi móvil ALFILERES DE COLORES, y eso es lo que yo siento cuando la escucho, millones de alfileres de colores que se me clavan suavemente por toda mi piel y me que hacen sentir el pellizco de Sevilla. No me canso de escuchar ALFILERES DE COLORES.

Carmen Gómez Torres. La canción que mas me gusta de Poveda es ojos verdes, porque me trae viejos recuerdos de cuando mi madre escuchaba la radio por la mañana mientras hacia "sus faenas", le encantaban las coplas y entre sus favoritas estaba ojos verdes, a mi me encantaba escucharla cantar así me enseñó a amar la copla y el flamenco en general y el Sr. Poveda borda este género.

Beatriz Tena García. Cualquiera cantada por Poveda podría ser mi favorita. Me quedo con "limosna de amores". Es una canción que me emociona, me trae a mi mente recuerdos que me hacen sentir viva. Preciosa letra y cantada con tanto sentimiento hace que no me canse de oírla una y otra vez.

Gonzalo Franco Cia. "ALFILERES DE COLORES". Siendo un apasionado de la bulería, no se si por simple capricho o por las raíces jerezanas que tengo, me parece una canción que mezcla perfectamente un palo del flamenco tan complicado como la bulería, con la frescura comercial que es tan necesaria para conseguir que el flamenco trascienda de un público entendido y sea accesible para todos.

Manuel Romero Hidalgo. Despiertas. Abres el balcón, pues hay que renovar el aire. El azahar inunda la casa. Te asomas. Se escuchan tacones, de esos bajitos del día a día que no duelen. Y ya llegan con los mandaos. Algún que otro grito, y no de enfados. Se casa la hija del panadero. Y huele a puchero. Y a papas con choco. Bajas las escaleras, y el pie no cubre el peldaño. La calle fresquita, el suelo mojao. Cordeles con ropa y pinzas de madera. Entonces cierras los ojos, y te das cuenta que estás donde tienes que estar. Triana, puente y aparte. Ésa es mi canción preferida.

Ángel Martínez Vázquez. «No volveré a ser joven» El poema de Gil de Biedma que Miguel Poveda ha convertido en una canción que estremece, que es como un grito del alma cuando acepta la realidad del destino humano: «envejecer, morir, es el único argumento de la obra».

Covadonga Riera. Alfileres de colores es mi preferida. Fue escrita por el poeta Pedro Rivera en 1978 después de asistir a un mano a mano en la Maestranza entre Paula y Curro Romero. Quedó impresionado y escribió el texto describiendo todo el arte que hay en una corrida de toros. Me encanta la elegancia con la que describe cada parte de la misma y como los toreros dominan al toro bravo, Ole con Ole y ole!, esto lo dice todo.

María Luisa López Rodríguez. Mi canción favorita de Miguel Poveda es ?Oda a Walt Whitman? porque con este poema, Lorca habla de una forma más explícita y directa sobre la homosexualidad y lo utiliza para lanzar un grito de libertad hacia esa sociedad homófoba en la que el poeta vivió y que, aunque en menor cantidad, sigue existiendo en la actualidad. Una época donde el referente homosexual era el Marica del que habla en el poema y con el que Federico afirmó su aceptación a sí mismo destruyendo las etiquetas, reivindicando la homosexualidad y defendiendo a los oprimidos que actualmente continua habiendo. Por eso, este poema me parece un lema de libertad y un ejemplo para aquellos que viven reprimidos.

Francisco Javier Moreno Martínez. ¡Qué disparate! porque es lo primero que piensas cuando sales de un concierto suyo.

Nicolás Pérez Llorente. Mi canción favorita de Miguel Poveda es "alfileres de colores" por dos motivos. Uno por que la descubrí en uno de los espectáculos de mi cuñado y me pareció sublime. Y el otro motivo es que al igual que a mi me encantaba, a mi padre también y en sus últimos días de vida, en el hospital, se la puse y la disfrutó como el que más. Quizás fuera la última canción que escuchó por ello siento verdadera predilección por ella.

José Manuel Montiel González. En este último y maravilloso álbum de Miguel Poveda escogería el "GRITO HACIA ROMA" por ser una canción que transmite pura energía y rabia, que se van enlanzando con continuas metáforas lorquianas que incluyó el poeta en su genial alegato en forma de grito escrito. Creo que Miguel ha logrado sacar la esencia del mensaje que quería transmitir Lorca con estas desgarradoras frases y lo más interesante es que, a pesar de los años que han pasado desde que se escribió, el Grito hacia Roma se puede aplicar perfectamente al panorama actual: "Peces de arsénico como tiburones", "herreros forjando cadenas para los niños que han de venir", "El hombre que desprecia la paloma debía hablar"... cada uno que saque su propio mensaje de estas metáforas, pero lo que se intuye es algo demoledor. Por último, la afinada voz de Miguel recitando y cantando ese mensaje con el acompañamiento de unas evocadoras voces femeninas que nos aportan un atisbo de dulzura a la canción; y tampoco olvidar la guitarra que de fondo va siguiendo el ritmo de las voces y desahogándose con algunos picados y escalas rítmicas que no te dejan indiferente. Hay que decir también, que el he escuchado varias veces el CD y es una verdadera joya porque creo que Poveda ha conseguido expresar su impronta y admiración hacia Federico, una verdadera fuente inagotable de la que seguimos bebiendo todos a diario. Reciban un saludo cordial.

Felipe Rull. "Para la Libertad" es una de mis canciones favoritas de Miguel, pienso que se han hecho muchos homenajes a Miguel Hernández desde el flamenco pero la forma en la que la interpreta Poveda ha hecho que el poeta llegue a un público más actual ayudando a que perdure en el tiempo la obra de Miguel Hernández de generación tras generación, sin caer nunca en el olvido.

Marta Lobato Gamboa. Mi canción favorita de Miguel Poveda es "Buenas intenciones" del disco Tierra en calma porque fue la primera canción que escuche de el. Ademas, esa canción me la puso mi abuela en su radio y desde entonces somos seguidoras de Poveda. Cada vez que la escucho me acuerdo mucho de mi abuela y me trae buenos recuerdos de hace años. Además, estamos Enlorquecidas con el. Y por eso, me gustaría ir con ella al concierto!

José Eugenio López García. "Limosma de amores", la versión de Miguel Poveda de Lola Flores. Escuchar esta copla en la voz de Poveda es inhalar bocanadas de aire fresco, con aromas a limonero y azahar, toques de flamenco al atardecer escondidos tras una esquina del barrio de Santa Cruz. Un maravilloso homenaje desde el alma a la faraona... El alma iluminada suplicando amor! Nunca mayor momento de cante que nos eleva al cielo del arte de nuestra tierra. Viva Lola y viva Miguel.

Adrián Romero Arias. Una de mis favoritas es te lo juro yo por esa crudeza y realidad que todos hemos podido sentir cuando hemos sido engañados, dejados o bien al contrario, también del nuevo álbum cualquier canción porque en los tiempos que corren dedicarle ese disco a uno de los mejores poetas y escritores de todos los tiempos como Federico García Lorca es todo un arriesgó y un acierto para las nuevas generaciones se den cuenta del gran pasado que tiene nuestra literatura española. Gracias.

Tamara Márquez López. Quiero las entradas para llegar a mi casa el viernes al ALBA e intentar entrar en SILENCIO sin que mi marido se entere por qué se piensa que he estado bailando al SON DE NEGROS EN CUBA y tendría que aguantar que me han estado buscando y NO ME ENCONTRARON. PD: Lo que está en mayúscula son mis canciones favoritas de este disco de Miguel.

¡Enhorabuena a todos!