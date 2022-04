Hermano Pablo: "Mi recuerdo del cardenal Amigo es el de un padre"

Hermano de la congregación de los franciscanos de la Cruz Blanca, especializada en la atención a enfermos, impedidos y dependientes. Pablo Noguera Aledo es natural de Murcia. Su vida es un modelo de lealtad y servicio a la Iglesia por medio de la asistencia personal al cardenal Amigo, a quien atendió desde muy joven. Más de treinta años a su lado en Sevilla y en innumerables ciudades del mundo.

Jamás ha hablado para la prensa, a la que siempre ha atendido con corrección. al ser el perfecto modelo de secretario discreto, sencillo y exquisito. Estos días están siendo especiales. Por eso le pedimos por primera vez unas primeras declaraciones sobre la figura imponente de Carlos Amigo Vallejo (1934-2022).

"Mi recuerdo especial es el de un padre". Y escribe la palabra padre con mayúscula. "El señor cardenal era un Pastor entrañable al que le gustaba el silencio". Y explica una descripción que a priori puede sorprender en quien siempre ha tenido una voz tronante y jamás ha pasado desapercibido. "El silencio que le ayudaba a centrarse mejor en los demás".

Pablo Noguera recibió en 2007 en un acto privado la medalla Pro Ecclesia et Pontifice concedida por Benedicto XVI. En su intervención al recibir tal distinción, recordó visiblemente emocionado el momento en el que el general superior de su congregación le comunicó que debía ir a servir a don Carlos Amigo como su secretario particular. Destacó ese día su vinculación a la ciudad de Sevilla y a su cardenal con frases como: “Me siento muy vinculado a esta ciudad, aunque vivir en Sevilla sin el cardenal no tendría sentido para mí”.