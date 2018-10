Homeopatía: Medicina o ficción

Las nefastas consecuencias que han sufrido varios pacientes, que han salido a la luz las últimas semanas, han encrudecido la polémica que gira en torno a las calificadas como terapias no convencionales y, entre ellas, la homeopatía. El pasado 6 de octubre una mujer, que se había sometido a técnicas naturistas (punciones en el tórax, entre otras) en Jaén, requirió el traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde fue intervenida de urgencia por sufrir una rotura en el ventrículo, entre otros severos problemas que requirieron su ingreso en UCI.

Otro caso ha terminado con una resolución del Colegio de Médicos de Sevilla sin precedentes en la historia reciente de la institución. El pasado 4 de octubre la junta directiva del Colegio de Médicos de Sevilla acordó por unanimidad, y sin posibilidad de recurso alguno, la apertura de un expediente disciplinario al doctor Ángel Lara García-Saavedra, médico homeópata que aplica la calificada como medicina chamánica, con consulta en Sevilla y Cádiz.

“Así mismo, se acuerda la medida de carácter provisional de suspensión en el ejercicio profesional hasta la resolución del expediente”. Es la decisión sobre este colegiado adoptada por la la institución profesional que vela por el cumplimiento del código deontológico médico.

Un comité de expertos del Colegio de Médicos de Sevilla publicó en 2017 un decálogo sobre la homeopatía y entre sus conclusiones sostiene: “La homeopatía es una práctica que realizan algunos médicos colegiados, sin que exista impedimento oficial ni extraoficial para ello”; “la homeopatía no está considerada actualmente una especialidad médica, y tampoco un área de competencia profesional, ni un área de capacitación específica o una disciplina científica. Por otro lado, carece de cuerpo de doctrina asumible por la comunidad científica internacional”.

La Organización Médica Colegial (OMC) instó el pasado 10 de octubre al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a “un pronunciamiento expreso contra la oferta de las pseudoterapias y pseudociencias”. La Asamblea Nacional de Homeopatía, por su parte, “secunda la iniciativa del Ministerio de Sanidad contra las pseudociencias y recuerda que la homeopatía sí dispone de evidencias científicas”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos añade: “El ejercicio profesional médico precisa de un claro e inequívoco fundamento en el método científico y la evidencia científico-experimental, que marca la diferencia entre la verdadera Medicina y otras prácticas supuestamente médicas que no están sustentadas en el conocimiento científico”.

En Sevilla y la provincia 20 centros ofrecen tratamientos médicos-homeopáticos. Estos centros son sometidos a inspección y precisan de autorización previa para su apertura y funcionamiento por parte de la Junta de Andalucía, como cualquier otro servicio sanitario privado.

La homeopatía está reconocida en España en el Real Decreto 1277/2003 publicado en el BOE del 23 de octubre de 2003, dentro del apartado de terapias no convencionales: “unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas u otros que demuestren su eficacia y su seguridad”.

La Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía recuerda, por su parte, que “cualquier médico en ejercicio en España se encuentra legitimado para prescribir y recomendar medicamentos homeopáticos a sus pacientes”.

La comunidad médica rechaza, desde instituciones y sociedades científicas, la homeopatía como herramienta terapéutica. Distintas Agencias de Evaluación Sanitaria de ámbito internacional y nacional (NICE, National Institute for Health and Care Excellence; CADTH, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, entre otras), en distintos informes, apuntan a la misma dirección en sus conclusiones: “Existe poca y limitada evidencia a través de ensayos clínicos rigurosos y análisis sistemático de la investigación en este tema que permita apoyar a la homeopatía como tratamiento efectivo para cualquier indicación”, explica José Luis Castro, jefe de gabinete en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.

Ante esta falta de evidencia científica y clínica, “el problema asociado a la seguridad de los pacientes con la homeopatía radica en que no reciban los tratamientos que sí han demostrado tener valor para la salud por ser sustituidos por tratamientos homeopáticos”, asevera Castro. En el ámbito de la Oncología Médica los especialistas advierten del enorme riesgo que representa el abandono de las terapias convencionales (quimioterapia, radioterapia, entre otras) por los llamados tratamientos alternativos.

“Estamos muy preocupados. Cada vez es más frecuente la toma de productos no validados, las dietas alcalinas, la canalización de emociones para ayudar en el tratamiento del cáncer y muchas cosas más. Todas ellas pseudociencias. El riesgo está en seguir tratamientos sin evidencia científica. Todos y cada uno de ellos. Pedimos que esto no pueda realizarse sin impunidad”, explica el doctor David Vicente Baz, coordinador del Plan Integral de Oncología en Andalucía.

Al entrar en una consulta, para eliminar riesgos, el paciente debe exigir tratamientos validados científicamente. El riesgo de que un enfermo opte por abandonar los tratamientos convencionales “siempre existe cuando se utilizan pseudoterapias. En el último estudio sobre este tema publicado en la revista científica JAMA Oncol los pacientes que hacían uso de este tipo de terapias abandonaban la quimioterapia en un 34.1% de las ocasiones; evitaban la cirugía en un 7% o la radioterapia en un 53%. Lo que aumentaba el riesgo de morir”, reseña el doctor Vicente.

El reconocido oncólogo afirma que “sólo existe una medicina que es la basada en la evidencia y el conocimiento científicos. Lo demás no es ciencia, es charlatanería y engaño. Los tratamientos que aplicamos deben de estar validados en estudios clínicos y aquí es donde falla la homeopatía”.

En otro campo la Medicina, el mensaje se repite: “Desde un punto de vista científico, y en el ámbito de la Neurología, los tratamientos homeopáticos no han demostrado eficacia alguna. Por lo tanto este tipo de tratamientos no están indicados en Neurología. La amenaza del uso de la homeopatía deriva fundamentalmente del abandono de terapias que sí han demostrado eficacia. No existe indicación para el tratamiento homeopático en las enfermedades neurológicas”, comenta el doctor Juan Carlos Portilla, vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

La sociedad científica que integra a los neurólogos españoles aconseja: “Que los pacientes busquen asesoramiento, tanto profesional como del tipo de tratamiento que van a recibir, y en ningún caso abandonen tratamientos que sí han demostrado eficacia y seguridad para la enfermedad que padecen”.

Desde la Pediatría, el veterano doctor Diego Rivas, director médico en IHP Pediatría recuerda: “En Italia todavía resuena el caso del fallecimiento en mayo de 2017 de un niño de siete años por las complicaciones de una otitis que se le trató con homeopatía en vez de con antibioterapia, y derivó en encefalitis”.

En Pediatría, sobre todo en niños con enfermedades crónicas, como asma, alergias o dermatitis atópica, los pediatras han detectado, en sus consultas, a familias que toman la decisión de cambiar el tratamiento habitual por alternativas homeopáticas. “El problema aparece cuando tienen una crisis aguda respiratoria, infecciosa o alérgica por ejemplo, y le intenten seguir tratando con homeopatía, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de su hijo”, advierte el doctor Rivas.

Doctor José Páez: “Es una herramienta terapéutica más”

“La homeopatía no es un sustituto de la medicina convencional. Es una técnica terapéutica diferente que puede utilizarse sola o en combinación con otras terapias, entre ellas la medicina convencional. Es una herramienta terapéutica más al servico del paciente”, explica el doctor José Páez Fernández, presidente de la Asociación De Médicos Homeópatas de Andalucía (AMHA).

Ante los discursos que rechazan de manera frontal la homeopatía y que advierten de riesgos fatales que representa el abandono de tratamientos convencionales por parte de enfermos oncológicos, el doctor Páez responde: “En el caso del cáncer, ningún médico retira un tratamiento de quimio o de radioterapia, pero sí que con tratamientos homeopáticos podemos aliviar los síntomas adversos, como náuseas y vómitos entre otros; y facilitar una mejor respuesta en el proceso de la quimio y de la radioterapia”. A la hora de entrar en una consulta, el presidente de la AMHA recomienda: “Lo idóneo para evitar riesgos es no ponerse en manos de alguien que, sin ser médico, prescribe homeopatía”. Que exijan el título de médico colegiado y formación en homeopatía.

En el ámbito de la UE, los medicamentos homeopáticos están regulados en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y Consejo. La disposición de la Unión Europea fue transpuesta en el Real Decreto 1345/2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

El Real Decreto 1/2015 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, define los fármacos homeopáticos en su artículo 50. “La normativa europea, tanto en materia de medicamentos como de asistencia sanitaria, ha perseguido desde siempre varios objetivos: la protección de la salud, la libre circulación de medicamentos y la libertad de elección por parte del paciente en todos los estados miembros de la UE”, asevera el doctor Páez.

Los medicamentos tradicionales de plantas se comercializan en exclusiva en farmacias. “Con dosis pequeñas de medicamentos se pueden conseguir resultados beneficiosos con menos reacciones adversas estimulando la capacidad de reacción natural del organismo”, explica el presidente de los médicos homeópatas andaluces, al apelar a la libertad del médico “a elegir la opción terapéutica más eficaz, previa información y consentimiento del paciente, y procurando además cumplir el precepto Hipocrático de lo primero es no dañar”.

Por ley las farmacias están obligadas a dispensar los medicamentos homeopáticos, de acuerdo a la legislación española y la directiva europea”, explica Milagros Olías Valdés, vocal de Plantas Medicinales y Homeopatía en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, quien defiende la homeopatía como “una herramienta terapéutica más muy eficaz siempre que se utilice bien por un profesional especializado”.

Milagros Olías atesora más de 35 años como farmacéutica en Sevilla y durante su trayectoria ha dispensado estos medicamentos: “nunca me ha llegado un paciente que haya dejado el tratamiento convencional por la homeopatía. Siempre me han mostrado satisfacción por los resultados”.

La vocal de Plantas y Homeopatía del Colegio de Farmacéuticos recuerda que la homeopatía es “siempre complementaria, nunca excluyente”. Se estima que el 32% de los españoles ha tomado medicamentos homeopáticos; y según el barómetro del CIS, casi siete de diez personas que han utilizado estos fármacos han mostrado un alto grado de satisfacción, recuerda.

Los medicamentos homeopáticos sólo se pueden ofrecer en farmacias. El Consejo de Europa, en un informe sobre medicinas no convencionales, propone una definición de la homeopatía: “Sistema terapéutico que se basa en el principio de similitud. El sistema curativo trata las enfermedades aplicando en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades produciría en el hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir”.