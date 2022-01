IU denuncia incumplimientos del Ayuntamiento en la obra de la calle Correduría

El portavoz de la coalición IU-Podemos en el Ayuntamiento Daniel González Rojas denunció ayer incumplimientos del Gobierno municipal en relación a la Calle Correduría, en el Distrito Casco Antiguo, para la cual demandan contar con más espacio para el peatón y más arbolado, “la obra está terminando y nada de lo prometido se ha cumplido”, señaló. Rojas recordó que desde IU se planteó una reurbanización alternativa de la Calle Correduría, ya que en la planificación inicial se convertía en otra vía dura más de la ciudad, sin sombra e incómoda para la ciudadanía.

“Nuestra alternativa contemplaba más espacio para los peatones, reduciendo la calzada en 80 cm, y con arbolado en el todo el recorrido de la vía” recuerda el portavoz, “e incluso el delegado del Distrito, Juan Carlos Cabrera, acompañado de responsables de Emasesa visitaron con los vecinos y con nosotros la zona para asegurar que efectivamente era posible acometer estos cambios más medioambientalmente sostenibles, pero la calle se esta finalizando sin cumplir ninguna de esas cuestiones”.

El Ayuntamiento admite que los únicos árboles que se han puesto nuevos en la zona son dos en la esquina de Joaquín Costa, uno en la esquina de Conde de Torrejón y uno en la esquina de Plaza Europa. El delegado del distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, respondió que en la calle Correduría “se han habilitado todos los alcorques posibles debido a que existen servicios afectados y a las medidas mínimas de accesibilidad necesarias en el acerado” y recordó que así se explicó a IU, “con aclaraciones técnicas de los motivos por los que solo se han podido plantar estos árboles”.

Cabrera subrayó que esta semana se realizará una visita a la zona con Emasesa a la que se ha invitado a IU, ya que se está analizando en todo el entorno las posibilidades de incorporar más arbolado en la zona. Hizo hincapié en que “la alternativa de IU no tenía base técnica suficiente y no se podía ejecutar de acuerdo con los criterios de los equipos técnicos que analizaron el subsuelo y las dimensiones del acerado necesarias para cumplir la normativa de accesibilidad”, teniendo en cuenta que la anchura de la calzada no puede ser menor de la proyectada por la Dirección General de Movilidad, ya que por esta vía pasan autobuses de Tussam.