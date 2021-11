La Internacional de Andalucía, comprometida con la igualdad de género

Miguel Lorente, médico y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, ponía el pasado viernes punto y final a la agenda de la Universidad Internacional de Andalucía con motivo del 25N. Un programa que ha buscado una vez más reafirmar el compromiso de esta institución con la igualdad y, en especial, contra la violencia hacia las mujeres.

En él han tenido lugar un taller sobre literatura y género, la lectura pública del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), además de la ponencia y una performance a cargo de ‘Mujereando’. Un proyecto de innovación social que utiliza el teatro como una potente herramienta terapéutica para mujeres que han vivido situaciones de superación personal.

“La universidad pública, como espacio donde se forma la ciudadanía y donde construimos el conocimiento, debe desempeñar un papel fundamental en la difusión, proyección y aplicación real de la igualdad”, señaló José Ignacio García, rector de la UNIA, durante el acto de cierre de agenda.

Una ocasión donde anunciaba la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la institución, a la vez que hacía un repaso de las acciones llevadas a cabo en esta materia. Iniciativas como el curso sobre redes sociales y ciberacoso, la formación 4 FEM-UNIA para el emprendimiento femenino, las campañas de sensibilización o los dos proyectos de I+D, dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género.

“Es nuestra obligación ser ejemplarizantes. Es un deber incorporarlo a nuestra agenda institucional” y, por ello, “intentamos impregnar de igualdad cada una de las actividades de nuestra universidad, sea en docencia, investigación o de acción cultural”, afirmó el rector.

Negacionismo y género

“El 58% de todos los homicidios de mujeres y niñas lo perpetran sus parejas, o exparejas, u otros miembros de su familia”, señaló Miguel Lorente en su conferencia organizada por la Internacional de Andalucía, donde denunció que cada diez minutos una mujer es asesinada en el planeta.

Sobre ello, sentenciaba que “no son calles oscuras ni barrios periféricos. El lugar donde más riesgo tienen las mujeres, hoy por hoy, de sufrir agresiones sexuales es en el hogar”.

El exdelegado del Gobierno contra la violencia de genero buscó desmontar el negacionismo en torno a esta realidad, un movimiento “ideológico y grupal” que “siempre ha existido”, cuya característica actual es “el uso de las instituciones” que confiere a su mensaje un carácter de verosimilitud.

Así, apuntó que este negacionismo de la violencia de género es fruto de una estrategia, orientada a ocupar posiciones para defender un modelo social androcéntrico y “presentar las políticas de igualdad como una amenaza, un ataque, un desorden, en lugar de verlas como un avance”.

Si bien, “la igualdad no se ha alcanzado, las dificultades de las mujeres para tener las mismas condiciones que los hombres existen”. A este respecto, Lorente ha referido la precariedad laboral, el menor sueldo ante la misma tarea o la sobrecarga diaria.

“Las mujeres dedican un 97% más de tiempo a tareas domésticas y un 25% más al cuidado de los hijos, mientras que los hombres tenemos un 34% más de tiempo para el ocio. Si los hombres ocupamos más puestos de responsabilidad, tenemos más capacidad de disfrutar y de ejercer nuestros derechos, es porque se lo hemos quitado a las mujeres”, sentenció.

Violencia invisible

En su presentación, Miguel Lorente señaló que cada año, de media, hay 60 mujeres asesinadas en el contexto de la pareja y 600.000 maltratadas. “No hay ningún grupo homogéneo que sufra tanta violencia, ni los delincuentes tienen tantas bajas como sufren las mujeres en sus casas”, si bien, afirmó, “solo el 0,3% de la sociedad considera este un problema grave”.

Para el médico, la construcción social facilita esta situación de violencia y hace que la mayoría “permanezca invisible y, por lo tanto, impune”. Según indicó, “se denuncia el 25% de los casos y el 80% de las mujeres asesinadas nunca lo habían denunciado”, por lo que “la inmensa mayoría de esta violencia estructural es invisible. Pero invisible, no es inexistente”.

A este respecto, el conferenciante ha querido identificar cómo el “posmachismo busca fragmentar esta realidad clara, como son los datos”. De este modo, “en lugar de presentarlo como un problema social, lo presentan como algo individual, de determinadas personas”, intentando igualar que sea una mujer o un hombre el asesino.

“No dicen que no se matan 60 mujeres, sino que es violencia doméstica, que hay que hablar de personas” y se lanzan mensajes de que los asesinos “son 60 locos, borrachos, psicópatas o monstruos. Los titulares dicen que no son hombres, que los hombres no hacemos esas cosas”.

Mensajes que, subrayó, impactan en la realidad, como refleja el barómetro del Centro Reina Sofía. “El 20% de los jóvenes consideran que la violencia de género es un invento ideológico”, el doble que hace dos años, mientras que un porcentaje similar considera “si es de poca intensidad, no es un problema para la relación de pareja”.