Licencia de obras para un hotel de cinco estrellas en la Magdalena

La Gerencia ha concedido una licencia de obras de rehabilitación a Millenium Hotels Real Estate para el edificio sito en la Plaza de la Magdalena, esquina con la calle O’Donnell, donde hasta hace poco tiempo ha estado abierta una gran tienda de El Corte Inglés. En el expediente se autoriza que su futuro sea un hotel de cinco estrellas y que los bajos comerciales se queden en bruto según el proyecto básico con varios reformados presentado en la sede de Urbanismo en la Isla de la Cartuja.

El nuevo establecimiento hotelero será de gran lujo. El fondo de inversión Grupo Millenium es el encargado de la rehabilitación. Está por definir si el negocio será alquilado o vendido a una cadena hotelera. Todo apunta a la firma Raddisson, que no cuenta con ningún hotel en la ciudad. De momento no hay nada oficial. El estudio previo del proyecto urbanístico contempla un establecimiento de 52 habitaciones dobles y dos suites distribuidas en una superficie total de 4.191 metros cuadrados.

El proyecto se desarrolla en un inmueble que cuenta con planta baja, cuatro plantas en altura y ático. El edificio está situado en el conjunto histórico declarado de la ciudad, pero no goza de ninguna protección especial dado que carece de valores patrimoniales. Tiene una gran cantidad de usos permitidos, entre ellos el hotelero. La Gerencia mantuvo activa una orden de paralización de los trabajos previos a la rehabilitación del edificio al entender que se ejecutaron demoliciones no amparadas por ninguna licencia.

Por lo que respecta al proyecto de rehabilitación, Urbanismo advierte que se debe tener en cuenta que las distintas habitaciones deben tener iluminación y ventilación conforme a las exigencias establecidas en el vigente PGOU. En cuanto la sexta planta actual, que se encuentra fuera de ordenación al haber una norma posterior que las limita a cuatro, sólo puede ser objeto de obras de conservación. Los promotores ya cuentan con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía al estar incluida la parcela dentro de los límites del sector urbanístico El Duque-Salvador.

El edificio se encuentra en un buen estado de conservación, gracias al cuidado al que lo sometió durante años El Corte Inglés, aunque ya se han efectuado demoliciones. Los expertos destacan en el dossier presentado ante Urbanismo las labores de mantenimiento que se han llevado a cabo con el paso de los años, que no sólo no han maltratado el inmueble, sino que han sido respetuosas. El edificio tiene unos 40 años de antigüedad y ha sido usado con intensidad. Tan sólo necesitaría de medidas muy específicas ahora mismo para el caso de que se quiera seguir usando cara al público, tales como reparaciones menores en los falsos techos, en persianas de balcones, el sellado de algunas fisuras mínimas, etcétera. Se trata del caso singular de un edificio en pleno centro que no necesita de grandes obras si quisiera reabrir en breve.

El centro de Sevilla es el que acapara la atención de las grandes cadenas hoteleras nacionales e internacionales. En este distrito se concentran el 80% de los proyectos en marcha, con una clara apuesta por la alta gama. Cinco proyectos de hoteles en rehabilitación están preparados para abrir sus puertas en los próximos dos años: cuatro en el centro y uno en Triana. El aumento de camas será de 600, incrementando la oferta actual un 3% básicamente de cuatro y cinco estrellas.

Entre los proyectos hoteleros que hay en marcha destacan los de la Plaza de la Encarnación, que llevará de Casa de Indias; el Kivir, en el Paseo de Colón; el Marriot en el antiguo edificio del Banco de Andalucía en la Avenida de la Constitución; el de la cadena H10 en Vilima; o el de cinco estrellas que se está construyendo junto a la Plaza del Cristo de Burgos.