Loman’s Cosmetic, cosmética natural y sostenible en Sevilla

Lola y Manuela son las emprendedoras que han dado vida a Loman’s Cosmetic. Como ellas mismas lo expresan: “¿Para qué son los sueños sino para hacerlos realidad?”. Ambas se encuentran detrás de esta marca de cosmética sostenible. Tras trabajar en el sector de la belleza, ambas notaron cómo muchos productos con ingredientes sintéticos perjudicaban la salud de la piel. Las crecientes intolerancias y alergias en la población las motivaron a ahondar más profundamente sobre este tipo de cosmética natural y ecológica.

Para estas empresarias sevillanas, el cuidado de la piel va más allá de la estética. Al ser el órgano más grande del cuerpo humano, merece ser cuidado y protegido. “El cuidado de lo externo ayuda al interior”, es uno de sus principales claims, puesto que atender nuestro cuerpo es también una forma de liberar el estrés y las preocupaciones diarias. No obstante, la firma no solo se preocupa por la salud de la piel; también se compromete con el bienestar animal. Todos sus productos ostentan la etiqueta cruelty-free, asegurando que no han sido testados en animales. Además, en sintonía con su visión ecológica, la marca prioriza el uso de envases reciclados y reciclables, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y convirtiendo esta filosofía en uno de los pilares imprescindibles de la firma.

Para que un producto sea catalogado como ecológico debe contar con un certificado que lo acredite. Esto implica que posea un alto porcentaje de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y que esté libre de derivados petroquímicos y sintéticos.

Por otro lado, el catálogo de Loman’s destaca por su riqueza en ingredientes, todos con propiedades altamente beneficiosas. El jugo de aloe vera, por ejemplo, es conocido por su capacidad de retener la humedad y ofrecer una limpieza profunda de la piel. El didrolato de lavanda tiene un PH similar al de la piel, haciéndolo ideal para pieles sensibles. Asimismo, ingredientes como el aceite de Macadamia y el extracto de Zanahoria ayudan a retrasar el envejecimiento y mejorar la apariencia de la piel. Por su parte, los extractos de guisantes y maíz brindan hidratación y protegen las proteínas de la dermis. Mientras, el arroz actúa como un potente blanqueador natural, igualando el tono de la piel. También podemos encontrar ingredientes como el pepino, un aliado de la hidratación, junto con el aceite de oliva, contribuye a una piel flexible y sedosa. La raíz de jengibre, con más de 5000 años de historia, protege la piel de los radicales libres y aporta luminosidad. Y no podemos olvidarnos del té verde, cuyo gran contenido de antioxidantes combate el efecto negativo de los radicales libres, y el aceite de uva, rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales; así como la Camomila, conocida por muchos en infusiones, es aclamada en el mundo de la cosmética por sus propiedades descongestivas y suavizantes, ideal para pieles sensibles.

Para quienes deseen explorar más sobre estos productos revolucionarios o tengan alguna consulta, pueden visitar su sitio web lomanscosmeticanatural.com o llamar al 955 19 07 05. De igual modo, la firma dispone de tienda física, ubicada en Av. de la Constitución, Nº 9, Local 3, en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Una oportunidad única para experimentar de cerca la magia sostenible detrás de Loman’s Cosmetic y posiblemente descubrir el secreto detrás de una piel radiante y saludable.