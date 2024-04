Luis de Morales: la aspirante a milla de oro de Nervión

Los comerciantes de Luis de Morales llevan dos años tachando días del calendario. Haciendo una cuenta atrás que –cuando parece llegar a su fin– reclama más días en el almanaque. El motivo son las obras del tranvía que arrancaron en 2022 y terminarán en septiembre para –en un futuro– conectar el centro de la ciudad con Santa Justa. A pesar de cualquier contratiempo que haya podido surgir desde que empezaron las actuaciones, el precio en el alquiler de sus locales comerciales es el que ha experimentado un mayor aumento de toda la ciudad en el último año.

No puede decirse que sea un incremento brusco ni desorbitado –de 32 euros por metro cuadrado al mes de media ha subido a 36,5– pero sí puede ser indicativo de una revalorización en ciernes de la zona. Unas cifras que sitúan a Luis de Morales como la calle con la renta más cara de Nervión, registrando además la mayor disponibilidad de locales –un 5,1% están vacíos–. Todos estos datos han sido extraídos del último balance realizado por Inerzia Asesores que analiza el comportamiento del mercado de locales de Sevilla. Un informe que manifiesta que puede deberse "a que los actuales inquilinos no quieren abandonar la zona esperando un repunte importante de tráfico y de rentas" durante el presente ejercicio.

En cualquier caso, los números avalan que Luis de Morales ocupe la séptima posición en la clasificación de principales vías comerciales de la ciudad. Todo un hito teniendo en cuenta que las seis calles precedentes pertenecen al casco histórico, con el podio ocupado por esa clásica milla de oro que componen Tetuán, Velázquez y Sierpes. Un eje que ya cuenta con un nuevo émulo a 2,3 kilómetros. En la zona que proyectó Luis Lerdo de Tejada hace 114 años.

Una zona hiperconectada

Aunque cualquier obra –más aún de las características de esta ampliación– suponga un fastidio para los vecinos que la sufren, no son pocos los expertos que consideran que la zona se revalorizará enormemente. El principal motivo será su hiperconexión gracias a los distintos transportes urbanos. Pero también una oferta comercial que combinará los negocios tradicionales –los de toda la vida– con los de firmas de moda y restauración más populares.

"Con las expectativas que tenemos ahora mismo de esa zona, que aspira a ser la segunda comercial de la ciudad, es normal que si alguien tiene un local vacío quiera defenderlo y subir un poco la renta a como la tenía antes", explica a este periódico Tomás González, presidente de la Confederación Provincial del Comercio, Servicio y Autónomos de Sevilla (Aprocom), quien aclara que esto no quiere decir que "se hayan disparado los alquileres" de forma general. Sí que es cierto que "al tener más cercana la finalización de obras, es normal que se pongan en valor los locales que estén vacíos para intentar buscar un inquilino”. Una jugada más común de lo que parece en el sector inmobiliario.

"Dejar que madure"

También muestra cautela en cuanto a definir la calle como milla de oro. "Las zonas comerciales se hacen con el paso del tiempo y Nervión tiene muchas expectativas de convertirse en una segunda zona de influencia para la parte este de la ciudad a medio plazo. Ahora no lo es, pero tiene muchas posibilidades de serlo", argumenta González y señala que los espacios de las zonas prime de la ciudad –como la Avenida de la Constitución, Tetuán o Velázquez– también tienen precios prime que "no se pueden comparar" con Nervión. De hecho, según los datos del informe de Inerzia, el precio medio de la renta en los locales comerciales del eje Tetuán-Velázquez alcanza los 142,50 euros al mes por metro cuadrado. En la Avenida de la Constitución es de 90 euros al mes de media.

"El que lo sea o no dependerá de muchos factores, hay que darle su tiempo y dejar que madure. La ampliación de las zonas comerciales de las ciudades depende mucho de la población residente en la urbe, pero también de las zonas metropolitanas y de las conexiones de transporte", valora el presidente.Precisamente este punto es el que pone en valor Maribel Almagro, vocal por Nervión de Aprocom y propietaria de la tienda Baby Decor. Comercio que empezó su andadura en Los Remedios y se mudó a Nervión hace justo 30 años. "No hay otra zona comercial en la ciudad que tenga tantos transportes como este barrio", apostilla la propietaria y pone como ejemplo el metro urbano –y la puesta en marcha de su línea 3–, el metrocentro y las líneas de autobuses que conectan con prácticamente todos los puntos de la capital e incluso con el área metropolitana.

Además, argumenta que con total seguridad se revalorizará, porque "es la única zona de Sevilla que, en una misma calle, tiene un centro comercial, unos grandes almacenes y pequeños comercios. En total son más de 100 tiendas". Un ramillete que se combina con otras actividades profesionales como centros de estética, peluquerías u ópticas.

El reto de competir con el negocio 'online'

Sí que admite que para hablar del incremento de precios en las rentas habría que remontarse a la pandemia: "Los alquileres de los locales en esa época se congelaron y no tuvieron subida. Un aumento del precio que se ha solapado con las obras del tranvía, porque de 2020 a 2024, el IPC general ha crecido un 17,3%, porcentaje que no se había aplicado en los negocios". Además, en línea con la opinión del presidente de Aprocom, Almagro considera que "los dueños de los locales ven que la obra acabará en septiembre y están volviendo a negociar. Pero lo que ha subido es el IPC general". Sí que señala que los comercios "estamos perdiendo competitividad debido a una normativa desleal que permite que los fabricantes puedan vender directamente al cliente final". Esto quiere decir que ya no necesitan a un intermediario, sino que se sirven de sus páginas web y de otros medios de distribución: "Es lógico que estemos perdiendo nivel adquisitivo para alquilar esos locales que han subido de precio".

Aparte de esta vía principal, Almagro incide en el rol que interpretan los comercios que pueblan todas las calles aledañas que convergen en esta arteria. Martínez de Medina, Luis Belmonte, Santo Domingo de la Calzada o la propia Eduardo Dato. Uno de estos negocios es Firenze Regalos. Carmen está detrás de su mostrador desde hace 37 años. Sus ojos han visto cómo ha evolucionado el barrio a pasos agigantados. Afirma con ese orgullo que dan los años y la experiencia que ha vivido todas las crisis, con mejores y peores salidas. Ahora hace la cuenta atrás para una jubilación que llegará dentro de dos años, aunque confiesa que tiene muchas dudas sobre la fecha final en la que echará el cerrojo de forma permanente.

Por lo pronto, atiende a una vecina del Cerro de Águila. Una de esas clientas que juran fidelidad a pesar de pertenecer a otro barrio. "Somos conscientes de que el resultado será espectacular cuando acaben las obras y nuestro trabajo será acostumbrar al público para que quiera volver a Nervión. Pero es cierto que tenemos mucha clientela fija, tanto de aquí como de los pueblos", indica y pone de manifiesto que ha percibido un repunte de la delincuencia. Carteristas que aprovechan el jaleo de los negocios para robar y que huyen por las obras. Sitios de difícil acceso para la Policía.

Precisamente sobre este tema hablaron la semana pasada el Ayuntamiento con los comerciantes de la zona. De hecho, el Consistorio anunció un paquete de medidas que incluye ayudas directas y exenciones fiscales así como un plan de mejora en la limpieza, seguridad e iluminación de la zona hasta la finalización total de las obras.