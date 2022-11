La Macarena retira la placa del centenario de Queipo y suprimirá la referencia a Franco en la fachada de la basílica

La capilla de San José de la Basílica de la Macarena no luce ya la placa dorada con la que en 1975 se conmemoraron los cien años del nacimiento de su hermano mayor honorario, el teniente general Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951), uno de los principales impulsores de la construcción del templo. Se trata de la capilla donde han estado las sepulturas del general y su mujer hasta la madrugada del 3 de noviembre, cuando se procedió a las exhumaciones de los restos mortales del matrimonio, así como de los del ex hermano mayor de la cofradía, el general Bohórquez, que reposaban bajo el presbiterio del templo. El lugar estaba oculto este martes con una gran lona con la heráldica de la cofradía, pues se ultima la instalación de las nuevas losas, una vez que ya no figuran las lápidas funerarias. La placa dorada contaba con varios motivos ornamentales, entre ellos el recuerdo de la Gran Cruz Laureada de San Fernando que el general Queipo de Llano recibió de manos de Franco en mayo de 1944.

La orden del Gobierno no hacía referencia expresa a la necesidad de retirar esa placa, colocada sólo ocho meses antes de la muerte de Franco. Pero a nadie escapa que carecía ya de sentido una vez que se han efectuado las exhumaciones. Por este motivo, todo indica que se procederá con el mismo criterio con la gran lápida de mármol blanco que luce en la fachada principal de la basílica. En ella se conmemora la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, celebrada en la Catedral el 31 de mayo de 1964.

En el último párrafo se puede leer: "Realzó con su presencia tan solemne ceremonia Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, y el Gobierno de la nación española". Está por ver si es retirada la placa al completo, donde se refiere que los padrinos de la coronación fueron el Ayuntamiento y las Hermanas de la Cruz, o sólo se suprimen las líneas finales.