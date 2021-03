Cs reclama “mejoras urgentes” para acabar con “las deficiencias” del Mercado de la Candelaria

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Amelia Velázquez, ha reclamado este martes al equipo de gobierno del PSOE que acometa “mejoras urgentes” en el Mercado de la Candelaria para “acabar con las numerosas deficiencias que presentan a día de hoy estas instalaciones”. En este sentido, ha alertado de “los problemas que sufre en la actualidad la cubierta del edificio” y que “están provocando que se produzcan constantes filtraciones de agua”, especialmente “en aquellos días en los que la lluvia arrecia con más fuerza en nuestra ciudad”. De hecho, y según han denunciado los propios placeros, “cada vez es más frecuente que se produzcan este tipo de problemas ante la falta de mantenimiento que padece el mercado desde hace varios meses”, lo que “acaba por perjudicar a los propios comerciantes y a los clientes que lo visitan a diario”, ha indicado.

Velázquez ha añadido que “por desgracia, no se trata de la única deficiencia que padece esta instalación en la actualidad”, ya que a todo ello se suma el hecho de que “dos de las tres puertas de acceso al recinto se encuentran aquejadas de insuficiencias”, pues “aún no han podido instalarse las puertas automáticas que estaban llamadas a ser una solución más efectiva para la seguridad global del edificio en caso de que se produjeran posibles situaciones de emergencia”. Más allá de este asunto, “el mercado también cuenta con una serie de problemas de iluminación, climatización, deterioro de los baños, o falta de pintura”, entre otros. Todo ello provoca que “la situación de los placeros sea cada vez más complicada”, pues “tienen que atender sus negocios en un edificio que no se encuentra en las mejores condiciones posibles" y que "adolece de una conservación a la altura de lo que merecen los mercados de abastos y el pequeño comercio de nuestra ciudad”, ha señalado.

La concejal de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha advertido de que “en diciembre de 2018 se adjudicaron unas obras de mejora de este mercado con un presupuesto superior a los 130.000 euros”. Sin embargo, “tras visitar en varias ocasiones estas instalaciones, tanto los comerciantes como los propios vecinos nos han informado de que estos trabajos nunca han llegado a ejecutarse” y que, de hecho, “sólo se han realizado pequeños arreglos que en ningún momento se han acercado a una inversión de tanta envergadura”. Por ello, “desde el grupo municipal de Ciudadanos vamos a elevar una pregunta a la Comisión de Fiscalización de este viernes para conocer qué mejoras se llevaron a cabo en el mercado de La Candelaria en la adjudicación de diciembre de 2018” y, especialmente, “cuándo tiene previsto el equipo de gobierno del PSOE realizar el arreglo del resto de las necesidadesque presenta en la actualidad este recinto”, ha explicado.

Velázquez ha recordado que “la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para todos los sevillanos este comercio de proximidad”, ya que “a la cercanía que ofrecen se suma también el excelente trato, la familiaridad, el magnífico género y el servicio a domicilio”, que “ha resultado clave durante el confinamiento”. Por ello, desde el grupo municipal de Ciudadanos “consideramos que es necesaria una apuesta firme por el mantenimiento y la conservación de estos mercados”, de modo que “sus comerciantes cuenten con todas las garantías por parte de la administración a la hora de desarrollar su trabajo de la mejor forma posible” y, sobre todo, “en unas instalaciones que estén a la altura de lo que la ciudad y los sevillanos merecen”, ha concluido.