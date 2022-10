Motos de alquiler en Sevilla: ¿qué hacer si tengo algún problema?

El fenómeno del motosharing sigue creciendo en Sevilla. Ya son decenas de miles los usuarios que están registrados en las diferentes alternativas de moto compartida en Sevilla. Estamos, sin duda, ante una de las formas preferidas de moverse por las ciudades. Por eficacia, agilidad y practicidad. Los fines de semana de celebración de grandes eventos en la ciudad su presencia se multiplica. Los atascos son menos atascos cuando circulas en moto y la facilidad para encontrar aparcamiento gana muchos enteros. Sin embargo, ese tipo de vehículos también presentan algunos inconvenientes. Sevilla es la segunda ciudad con más accidentes de motos de alquiler y muchos de usuarios conducen sin conocer exactamente el protocolo a seguir en caso de verse en determinadas situaciones ¿qué hacer si tengo algún problema con motos de alquiler en Sevilla? Aquí os lo explicamos

Existen muchos momentos en los que los clientes de Acciona o Yego pueden verse desprotegidos ante imprevistos que puedan afectar al vehículo. Multas inesperadas, problemas con el contador, pinchazos, averías, accidentes...Y una vez que se aceptan las condiciones de la compañía, quedan supeditados a todas las cláusulas.

La siniestralidad de las motos compartidas es muy alta. Uno de cada 12 vehículos de este tipo se ve implicado en un incidente, aproximadamente, aunque sea de consecuencias leves. Caídas, colisiones fronto-laterales y alcances son las más usuales. Todos estos detalles son analizados en el informe La contribución del motosharing a la seguridad vial. Departamento de vehículos de CESVIMAP y Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE (2022).

Sanciones y penalizaciones en motos de alquiler

Acciona prevé sanciones y penalizaciones por dejar conducir a otra persona, por recargar o manipular baterías, por viajar fuera de los límites, por reparaciones...; Yego penaliza aparcar o conducir fuera de la zona, por ceder la cuenta...Si alguna vez tienes un problema con tu moto de alquiler lo primero que se debe hacer es llamar de forma inmediata al servicio de la compañía, aunque no lo cojan o sean altas horas de la madrugada, ya que el registro de llamadas puede representar una prueba importante en caso de que no estéis de acuerdo con la resolución tomada en el incidente por parte de la empresa. Si no os ponéis de acuerdo con ellos, sólo queda llevar la reclamación hasta la oficina de consumo del Ayuntamiento de Sevilla.

En caso de accidente hay que ponerse en contacto con el número de emergencias de la empresa de alquiler de motos correspondiente y lo normal es que la empresa de motosharing se encargue de enviar una grúa al lugar del accidente, pero los expertos recomiendan revisar las condiciones de la póliza, ya que en ocasiones debes añadirle un servicio adicional al contrato estándar.

En el caso de que los daños de la moto sean ocasionados por un fallo técnico del que no has sido causante, la empresa se hará cargo de los gastos necesarios. Por el contrario, si los daños del vehículo son causados por una avería o un accidente provocado por ti, los gastos irán a tu cargo. Así que mucho cuidado