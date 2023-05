Next Fertility continúa su expansión por Andalucía tras la apertura de su clínica en Sevilla el pasado año y la reciente adquisición de otra en Huelva

Según la dirección general, el grupo está a punto de incorporar 2 nuevas clínicas en España y planificando además 3 aperturas adicionales para 2024. Sin embargo, y en sus propias palabras, “en Next Fertility siempre priorizamos el nivel del servicio que prestamos y la experiencia del paciente, por encima del tamaño o la notoriedad previa de los centros que adquirimos. Precisamente por eso buscamos centros de tamaño medio, donde podamos ofrecer una experiencia familiar y muy cercana, para que cada paciente se sienta único y pueda recibir un acompañamiento totalmente personalizado. En un sector donde el acceso a la tecnología ha democratizado los resultados excelentes, nosotros decidimos poner el foco más allá del objetivo final del paciente. Para nosotros tan importante es el destino, como el viaje para llega r ”.

Por otro lado, en el ámbito de la genética, tecnologías como la secuenciación masiva de genes (NGS) y el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) permiten asegurar una descendencia sana incluso a parejas con problemas genéticos en su familia; lo que es más accesible en Next Fertility gracias a su división interna especializada de laboratorios genéticos - Next Lab -.

En el ámbito tecnológico, las clínicas Next Fertility cuentan con el equipamiento más avanzado del mercado. Todos sus laboratorios disponen de incubadoras time-lapse , una tecnología que permite ver el desarrollo de los embriones en tiempo real y transferirlos cuando presentan mayores probabilidades de implantación, mejorando así la tasa de éxito.

En el caso de Madrid, donde ya existe una alta concentración de centros de reproducción, Next Fertility busca posicionar su nuevo modelo de clínica basado en el cuidado del paciente y la tecnología más puntera en innovación y vanguardia.

En los casos de Huelva y Faro, las nuevas clínicas buscan responder a una demanda local tradicionalmente desatendida tanto en la zona occidental de Andalucía como en el Algarve y el Alentejo portugués. Además, en el caso de la clínica de Faro, Next Fertility busca desarrollar desde cero el potencial internacional de la zona para convertirse en un destino reproductivo europeo destacado.

Estas nuevas aperturas en la península, “suponen un impulso en nuestro objetivo de acercar nuestros servicios a los pacientes y usuarios, en un contexto social en el que se ha incrementado en gran medida la demanda de tratamientos y técnicas relacionados con la fertilidad”, asegura Carbone. Además, desde que nació la marca Next Fertility y gracias a la actividad de la clínica de Sevilla y su avanzada tecnología, se ha conseguido que nazcan más de 1.100 niños sanos, lo que explica la decisión de la compañía de continuar expandiéndose en Andalucía.

Next Fertility pertenece al grupo internacional Next Clinics, que, en apenas unos años, se ha convertido en uno de los mayores grupos de reproducción asistida y de diagnósticos clínicos de Europa, contando ya con 24 clínicas, 6 laboratorios diagnósticos, y otras empresas relacionadas con la reproducción asistida - entre las que se encuentra el mayor biobanco de gametos de España -, más de mil trabajadores repartidos por 9 países y más de 100 empleados en España. El objetivo estratégico del grupo es crear una red europea de instalaciones clínicas innovadoras con laboratorios diagnósticos especializados en reproducción asistida y genética , cuyo diferencial sea la calidad asistencial al paciente.

El sector de la reproducción asistida en España continúa en auge imparable. Ante este escenario, la nueva generación de clínicas de reproducción asistida, Next Fertility , sigue creciendo y consolidándose en España y en el sur de Europa, a través de la apertura de nuevos centros. En este caso, abren por primera vez un centro en Huelva, ubicado en la Plaza Ivonne Cazenave 3. Una inauguración que se suma a la apertura también de nuevos centros en Huelva, Madrid y Faro (Portugal) - que se unen a las que ya estaban en marcha en Sevilla, Valencia y Murcia. Estas nuevas clínicas ya se encuentran operativas y responden a los objetivos del grupo de “hacer más accesibles nuestros servicios y contribuir a que muchas personas puedan cumplir su sueño de crear una familia”, según afirma el CEO Adriano Carbone.

Sobre Next Fertility

Next Fertility forma parte de Next Clinics, que en menos de 10 años se ha convertido en uno de los mayores grupos de reproducción asistida y diagnóstico clínico de Europa, con 6 laboratorios y más de 20 clínicas en 9 países. La marca Next Fertility se lanzó en España en 2022 con la apertura de 3 clínicas en Sevilla, Murcia y Valencia, y la creación del biobanco internacional Gametia Biobank, que cuenta con el mayor banco de semen de España, situado en Granada.

Las clínicas, con un equipo de cientos de profesionales, cubren todas las necesidades propias de los tratamientos: ginecólogos especialistas en fertilidad y reproducción asistida, embriólogos, anestesistas, urólogos, psicólogos, enfermeras y auxiliares de clínica. El concepto de la satisfacción del paciente como centro de la actividad, la apuesta por la tecnología, el apoyo psicológico y la transparencia, en procesos y precios, son los pilares fundamentales de estas clínicas, que continuarán con su expansión por la península en los próximos años.