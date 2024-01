Noche de la Ilusión... y del horror en la Plaza del Lápiz de Los Remedios

La conocida popularmente como la "Plaza del Lápiz" en el barrio Los Remedos, situada frente a las instalaciones deportivas del Real Círculo de Labradores, vivió una Noche de la Ilusión que para los vecinos fue del horror por la concentración de cientos de jóvenes sobre un espacio de titularidad privada que no deja de ser más que la estructura que hace de techo de un estacionamiento subterráneo.

Los vecinos vieron "peligrar la estructura" de la plaza al reunirse miles de jóvenes haciendo botellonas. Las calles Juan Sebastián el Cano y Monte Carmelo sufrieron, además, problemas de circulación porque cientos de jóvenes que no pudieron acceder al lugar decidieron concentrarse en esas zonas aledañas, según las fuentes vecinales. El Ayuntamiento era "plenamente consciente" de cuanto iba a suceder, pues con antelación más que suficiente, entre los días 20 y 21 de diciembre, las cinco juntas de propietarios que integran la plaza habían presentado cinco instancias ante la administración municipal. Los vecinos alertaron con datos técnicos de un potencial riesgo de derrumbe al exponer que en ese espacio "únicamente existe el forjado de un garaje que en ningún caso fue diseñado para soportar el peso de una concentración de miles de personas". Por este motivo fue solicitado el cierre del lugar de modo preventivo. "Sin embargo, ninguna de las comunidades de propietarios tuvo respuesta al respecto hasta que el día 4 un responsable del Ayuntamiento (y de manera informal a través de un mensaje de móvil) comunicó que el Consistorio se exoneraba de actuar alegando que se trataba de un área de titularidad privada con servidumbre de paso". Sin embargo, como uno de los vecinos explica, “una cosa es servidumbre de paso y otra muy distinta servidumbre de concentración botellonera con absoluta impunidad”.

Finalmente y una vez pasada la madrugada, tras diversas llamadas y debido a la proliferación de videos en los que podía apreciarse la concentración de miles de personas consumiendo alcohol con riesgo de colapso de la estructura, hizo acto de presencia la Policía Municipal, quien a través de agentes antidisturbios desalojaron el recinto quedando este llena de residuos y orines de los que, además, no se han hecho cargo los servicios municipales. Como uno de los vecinos alega, “no nos permitieron cerrar la plaza, hemos sufrido las consecuencias de una concentración no deseada por nosotros y, para colmo, Lipasam no se hace cargo de la limpieza esgrimiendo que el lugar no es de titularidad municipal, por lo que los vecinos tenemos que afrontar la limpieza de un despropósito que ni hemos deseado ni tampoco hemos creado”. Finalmente, al día siguiente el Ayuntamiento sí instaló el vallado que los vecinos habían solicitado desde semanas antes.