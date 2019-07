Nostromo: la tienda que triunfa en la Meca del cómic

Sevilla tiene entre sus comercios uno de los más importantes del mundo en su ramo. Se llama Nostromo y ha sido finalista en los premios Eisner, los Óscar de las tiendas de cómics, que se entregan cada año en la Meca del sector, en la Convención Internacional de Cómics (Comic-Con) en San Diego (EEUU).

Se celebra durante cuatro días de verano en el Centro de Convenciones de San Diego desde 1970, y está considerada la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo, solo superada por la Comiket en Japón, el Festival Internacional de la Historieta de Angulema en Francia y la Lucca Comics and Games en Italia.

Ya posicionados, en la Comic-Con de San Diego, sus responsables pronunciaron el pasado jueves la palabra Nostromo, lo que suponía que la tienda con ese nombre que funciona en la calle Zaragoza de Sevilla entraba en la selección para ser elegida una de las mejores del mundo, y tres días después llegaba la final de seis, donde se impuso la tienda argentina La Revistería, enclavada en Buenos Aires.

Pero para el gerente de la tienda, Sergio López, no haber ganado es lo de menos, "porque estar en la final ya fue algo impresionante", recordando no solo la importancia de la cita de San Diego, sino también el trabajo que se realiza en su tienda para que sea un referente a diario.

La aventura de Nostromo comenzó en 1997, cuando los anteriores propietarios pusieron en marcha toda una aventura, "porque tuvieron la idea original de abrir este tipo de tiendas que se parecían a muy pocas, y desde el principio abarcaron cómics, juegos de mesa, merchandising de cine, televisión…", no quedándose solo en la propia venta del papel.

Recuerda que "veníamos de un mundillo en el que el cómic se compraba en el quiosco, solo había alguna tienda concreta", pero Nostromo fue avanzando en una época en la que España ya estaba recuperada de una crisis económica muy dura, pero poco a poco se fue ganando un nombre en el sector, hasta que el propio Sergio llegó al grupo: "Trabajé con ellos a primeros de 2000, y la gerencia la cogí en 2015", al frente de cinco personas que cada día intentan que la tienda no sea sólo un lugar de venta, sino mucho más.

Ahora, se ha dado todo un paso, con la llegada de su nombre a San Diego, "que abarca todo, no sólo se dedican a llevar a los mejores de todo el mundo, con nombres como el de Stan Lee, que no faltaba nunca", en el que el pasado jueves, "en una gala especial, nos declararon los finalistas".

Todo ello después de que la propia tienda decidiese presentar su candidatura, aunque es algo que puede hacer cualquier fan, un cliente, un autor o cualquier persona, "aunque otra cosa es que acepten tu nominación, eso nos lo dijeron en una carta, pero como no tuvimos oportunidad de acudir porque era muy precipitado, le pedimos a Paco Roca nada menos que nos representara en la gala, como artista invitado que era este año, y fue todo un honor".

Con todo, Nostromo se ha quedado a las puertas de conseguir el premio Eisner, el Óscar de las tiendas de cómics, que recibe el nombre de Will Eisner, el histórico viñetista creador de Spirit, cuyo nombre completo a la hora de premiar es Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award.

Tiendas de Estados Unidos, Canadá, Israel, Irlanda, Portugal, Argentina o Australia han competido con la sevillana, por cuya sede no para de pasar gente en estos días atraídos por la importancia de lo que han alcanzado, todo un hito para un establecimiento andaluz que ha puesto en el mapa su nombre, marcado para siempre en el corazón mundial del cómic.