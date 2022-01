El PP apuesta por una cultura de la eficacia de los servicios básicos

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado hoy, a 500 días de las elecciones municipales, la primera fase de su proyecto de ciudad, centrada en la cultura de la eficacia de los servicios básicos.

Así, Sanz ha explicado que desde que comenzó esta apasionante andadura para intentar ser Alcalde de Sevilla, se propuso ser un candidato pegado a las necesidades de Sevilla. “Trabajo en un proyecto de ciudad y en su forma de lograrlo. Creo firmemente en tener un gran proyecto de ciudad, en tener claros unos objetivos y las acciones que nos lleven a conseguirlos. Y en esa línea, me marqué desde el inicio trabajar con una cuenta atrás, con plazos y transparencia”.

En este sentido, el candidato popular ha indicado que el proyecto, que irá desgranando poco a poco, tiene un eje transversal que pasa por considerar Sevilla como una ciudad de culturas. “Quiero que mi proyecto de ciudad se asiente sobre la invocación de las diversas culturas que tenemos que reactivar en Sevilla para hacer de nuestra ciudad esa gran urbe que en su día fue reflejo y referencia del mundo entero”.

Esa ciudad de culturas se concreta en la cultura de la eficacia, la cultura solidaria, la cultura del desarrollo, la cultura creativa y la cultura innovadora.

La cultura de la eficacia: Línea 27 de Tussam

Para presentar la cultura de la eficacia, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha cogido la Línea 27 de Tussam que une Sevilla Este con el centro de la ciudad, un trayecto para el que se ha llevado más de 45 minutos sin ser hora punta.

Sanz ha señalado que “para que una ciudad avance sus servicios básicos deben funcionar a la perfección y se deben gestionar los recursos con eficacia y eficiencia. Algo que, como podemos comprobar, no ocurre en Sevilla, por la negligencia del gobierno municipal del PSOE”.

“Hoy, al igual que he hecho en otras ocasiones, vengo desde Sevilla Este en autobús, en la Línea 27 y no es lógico que se tarde más de 45 minutos en llegar al centro de la ciudad y, sobre todo, que los tiempos de espera en las paradas sean tan amplios”, ha detallado Sanz. Ha añadido que “los vecinos de Sevilla Este, al igual que los de otros barrios de la ciudad, merecen tener los mejores servicios de transporte público para facilitarles sus desplazamientos”.

En este sentido, el candidato del PP ha indicado que lo primero que necesita Sevilla es una Red Completa de Metro. “Ayer, gracias al gobierno del cambio de Juanma Moreno, se dio un paso histórico y el proyecto de la Línea 3 de Metro comenzará a ser una realidad este año, comenzando por el tramo Norte. Tras años de abandono del gobierno socialista, el PP ha sacado del cajón el proyecto del Metro y ha logrado desbloquearlo”.

Sanz ha recordado que “la apuesta del PP ha quedado demostrada y es clara, pero además de la implicación de la Junta de Andalucía, se requiere de la colaboración del gobierno central El señor Muñoz debe reivindicar lo que a Sevilla le corresponde y defender ante Pedro Sánchez los intereses de la ciudad”.

Además de una Red Completa de Metro, el servicio de transporte público, Tussam, debe mejorar y ofrecer más y mejor servicio de autobús. “Cuando sea Alcalde, una de mis principales prioridades será que la empresa de transporte público ofrezca más servicios, unos servicios de excelencia, de mejor calidad, aumentar la frecuencia para reducir los tiempos de espera en las paradas e incrementar la velocidad comercial”, ha explicado José Luis Sanz.

“Los vecinos de Sevilla Este no pueden tardar casi una hora en llegar al centro. Mientras, no haya Red Completa de Metro, el gobierno municipal debe ofrecer alternativas reales de movilidad a los sevillanos y debe gestionar Tussam con eficacia, no valen las excusas”, ha reivindicado Sanz.

Así, el candidato del PP ha propuesto un refuerzo de las líneas de autobuses hacia Sevilla Este. La frecuencia de paso tiene que ser más corta, ya que si el autobús tarda menos tiempo en pasar, estás dando más y mejor servicio. Si el tiempo de espera en la parada es menor, en cada parada se sube menos gente y se llega antes. Para ello, hay que hacer un estudio para identificar los días y horas punta, para que en esos momentos se preste más servicio. Es decir, que haya un incremento proporcional al incremento de la demanda.

“Durante los próximos 100 días, vamos a centrar nuestro trabajo en la cultura de la eficacia, con la única idea de contar con unos servicios básicos eficaces”

Sanz ha indicado que “el gobierno municipal dirá que las líneas ya se han reforzado, pues los refuerzos no son los suficientes ya que el problema persiste”. Por lo que, proponemos que se presten más servicios de los que se dan en la actualidad y que, tras realizar el estudio correspondiente, se lleven a cabo todos los refuerzos necesarios.

Además, hay que hacer una revisión de todo el recorrido de la Línea 27 para realizar una ampliación del tramo o espacio de carriles bus. Para ello, hay que hacer primero los estudios correspondientes y ver la viabilidad para incrementar los kilómetros de carril bus hacía Sevilla Este. Por supuesto, sin la necesidad de colocar barreras invasivas o peligrosas, como las que el gobierno municipal ha colocado recientemente y que tantos accidentes está provocando.

En definitiva, “más servicio, más kilómetros, mejor velocidad comercial y mejores frecuencias en las líneas de autobuses. Hay que ofrecer a los vecinos el servicio de más alta calidad en movilidad urbana sostenible. Tussam tiene que prestar un servicio moderno y de calidad, adaptado a las necesidades de los sevillanos”.

Sanz ha concluido que “durante los próximos 100 días, vamos a centrar nuestro trabajo en la cultura de la eficacia, con la única idea de contar con unos servicios básicos eficaces y bien gestionados para que la ciudad funcione mejor”.