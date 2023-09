El PSOE pide al alcalde de Sevilla explicaciones por las "negociaciones" con Vox

Se avecina tormenta política en el Ayuntamiento de Sevilla. Las declaraciones de la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, en las que exige formar parte del gobierno de la ciudad no han pasado indiferentes. La reacción no se ha hecho esperar desde las filas socialistas. La portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde José Luis Sanz por "las negociaciones" que ha mantenido con el partido de Santiago Abascal y de las que no se ha informado a "la ciudadanía".

Gaya ha realizado tales manifestaciones después de que la propia Peláez reconociera que tras los comicios del 28-M se reunió con Sanz, quien le aseguró que no había inconveniente alguno en que su formación integrara el nuevo gobierno local. La cuota de poder de Vox se decidiría en un nuevo encuentro que ambos líderes mantendrían a principios de septiembre, una vez pasadas las elecciones generales. Esta cita aún no se ha producido, de ahí que Peláez exija ahora su parcela en el organigama municipal.

La portavoz adjunta socialista alerta de que durante los últimos meses no se ha sabido nada de esas reuniones entre el PP y Vox. "Ni el PSOE ni la ciudadanía". Para Gaya, estos encuentros explican algunas de las medidas tomadas durante el inicio de este mandato. Entre ellas, ha destacado "la desaparición" de la Oficina de Memoria Democrática y de las direcciones generales de Cultura e Igualdad. Sobre esta última, la concejal del PSOE ha subrayado "su importancia tras meses de violencia machista".

"Con fines partidistas"

Por tal motivo, Gaya considera que "Sanz debe dar explicaciones a la ciudadanía". En este punto, acusa al alcalde de que las decisiones que ha tomado en estos meses "dependen de fines partidistas, en función de lo que ocurre en el resto de España".

Debe tenerse en cuenta que la reunión que, según Peláez, mantuvo Sanz con la portavoz de Vox se produjo en un momento en que los populares negociaban acuerdos con los de Abascal para hacerse con el control de varias autonomías. Esta fórmula se pensaba repetir tras las elecciones del 23-J, pero los resultados de los comicios generales han dibujado un panorama político bien distinto en España, donde resulta imposible un Gobierno de coalición entre ambos partidos de derecha.