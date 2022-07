Pimentel no descarta repetir como candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha desvelado que tomará una decisión "firme" sobre su futuro político "una vez que pase el verano" y que se halla inmerso en un "proceso de reflexión" al respecto, por lo que no ha descartado que vuelva a presentarse a las elecciones municipales de 2023 encabezando de nuevo una lista.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha afirmado que "si se dan las condiciones para seguir trabajando por los sevillanos, no dude que lo haré". Pimentel ha afirmado que no es de las personas "que se aferran a un sillón por interés: No vine a la política a buscar un cargo sino a trabajar por lo que creo y a ser útil a los sevillanos".

"Hace más de tres años que recibimos la confianza de casi 40.000 sevillanos al modelo de ciudad que planteó Ciudadanos en las elecciones municipales de 2019. Desde ese momento, no he dejado de trabajar ni un solo día para conseguir que esta ciudad avance y para hacer que los sevillanos tengan más oportunidades", ha destacado el actual portavoz de la formación naranja, al tiempo que ha señalado que "aunque hemos conseguido algunos de estos objetivos, soy consciente de que queda mucho por hacer".

Pimentel, que tomará esa decisión una vez que pase el verano, ha recordado que llegó al mundo de la política desde la sociedad civil. "Soy abogado y he ejercido como tal durante muchos años. He trabajado siempre en la esfera privada y el día que tenga que volver a hacerlo lo haré encantado", con lo que no cierra ninguna puerta.

Preguntado sobre el futuro de la formación y, más en concreto en Sevilla, tras los resultados de las elecciones autonómicas del 19J, en la que Cs no obtuvo representación alguna en el Parlamento, donde tenía 21 diputados, y tras las continuas dimisiones en el partido, Pimentel ha reconocido que "es una pena que personas que vinieron con tanta ilusión a forma parte de este proyecto se acaben marchando. Pero lo puedo llegar a entender".

"Algunos hace muchísimo tiempo advertimos de lo que podía ocurrir, que las cosas no se hacían bien, pero era predicar en el desierto. Ahora toca asumir las consecuencias de los errores cometidos y hay mucha gente que se ha ido desilusionada y sin fuerzas", ha añadido.

Pimentel ha insistido en la idea de que se encuentra en un proceso de reflexión. "Pero hay algo que sí tengo muy claro. Desde Ciudadanos hemos contribuido a mejorar la vida de los andaluces y yo personalmente voy a seguir trabajando estos meses para seguir aportando soluciones a los problemas reales de los sevillanos y para que Sevilla sepa todo lo que hemos hecho y conseguido desde el grupo municipal para dejar una ciudad mejor", ha concluido.