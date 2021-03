Plagas caseras en primavera, soluciones posibles

La primavera es la época del año en la que la naturaleza ofrece cada año una explosión de vida. Sin embargo, aunque sea uno de los momentos más hermosos, no solo las plantas reverdecen, también es el momento en que muchos animales vienen a la vida. Algunos de ellos pueden convertirse en plaga, con las consecuencias negativas para la calidad de vida de las personas que ello conlleva

En primavera no son pocas las viviendas y locales comerciales que sufren algún tipo de ataque biológico, la presencia de algunos insectos y otros animales se convierte en exceso molesto y, en ocasiones, es peligroso para la salud. El aumento de las temperaturas produce una proliferación de insectos que puede llegar a enturbiar la calidad de vida de las personas. Se vuelve fundamental, por tanto, tener información de cuáles son las especies que pueden invadir el espacio vital de las personas y que métodos existen para evitarlas, controlarlas y eliminarlas.

Métodos para acabar con las plagas primaverales de forma respetuosa

El mercado proporciona un buen número de productos químicos que prometen acabar con todos los tipos de plaga existentes. En algunos casos pueden resultar más o menos eficaces, pero siempre conllevan otro tipo de riesgos. Estos productos pueden crear efectos negativos en animales, plantas o personas que habiten el lugar infectado. Para evitar este tipo de situaciones es preferible recurrir a medios naturales o, mejor aún, llamar a una empresa profesional de control de plagas.

Empresa para el control de plagas

El primer y más efectivo método para acabar con cualquier tipo de plagas es llamar a los profesionales del sector. En este sentido, la empresa Pineda Servicios Integrados es el referente para el control de plagas sevilla y demás servicios de desinfecciones y fumigación. Con más de 40 años de experiencia, poseen el equipo técnico más cualificado para llevar a cabo de manera eficiente este tipo de trabajo de control y eliminación de todo tipo de plagas, ya sean urbanas o industriales.

Estos profesionales eliminan de forma rápida y eficaz, sin posibilidades de rebrotes, problemas derivados de las plagas como la legionela. Su principal labor se centra en la desinsectación, desratización y tratamientos en maderas para acabar con plagas de termita y carcomas, el control de aves urbanas cuando son plaga, como las palomas, etc.

Para completar los trabajos que llevan a cabo sobre las plagas utilizan métodos de control biológicos, físicos, químicos y culturales, pero siempre con el menor impacto posible sobre las personas y demás seres vivos que ocupan el mismo entorno. Así mismo, sus actuaciones siempre están enfocadas a respetar al máximo el medio ambiente.

Las plagas más habituales en primavera

El incremento de las temperaturas hace que se aumente la alimentación y, por lo tanto, que los potenciales ataques biológicos se reactiven. Los más comunes son aquellos provocados por cucarachas, hormigas, avispas, chinches de la cama, termitas, roedores e incluso palomas.

Métodos caseros para el control de plagas

Cuando el problema está comenzando a aparecer y la plaga todavía no se ha asentado es posible combatirla si se actúa con rapidez sobre elementos de la vivienda y utilizando solo productos naturales.

Actuaciones en la vivienda

Para evitar estos ataques biológicos, como medida general se deberán tener unos espacios limpios y ventilados, no acumular basura, y en el caso de tener bolsas almacenadas durante un tiempo, meterlas en cubos y cubrirlas con una tapa. De este modo, el olor no atraerá estas indeseables visitas.

Por otro lado, se deberá sellar las grietas, juntas o agujeros que permitan la entrada de animales desde el exterior. Tapar los desagües cuando no se utilicen, evitar los estancamientos de agua y limpiar con asiduidad los lugares oscuros, húmedos y calientes.

Pesticidas naturales

Existen fórmulas que se pueden llevar a cabo con productos habituales en cualquier vivienda. Son pesticidas naturales y caseros que llevan utilizándose durante mucho tiempo de forma tradicional en el campo y en los hogares.

El Alcohol de ajo (fungicida, insecticida y acaricida) es uno de los productos caseros más utilizados, pues su amplio espectro de acción permite ser eficaz con un numeroso grupo de posibles invasores. La cáscara de naranja o de mandarina, por su fuerte olor, resulta un repelente fabuloso para insectos como las hormigas. La mezcla de pimienta blanca y agua o levadura y agua son dos fórmulas muy poderosas contra estos mismos ataques.

Como norma general, para evitar invasiones no deseadas, basta con colocar semillas de romero, o plantas de romero, albahaca, menta, tomillo, o lavanda repartidas por la casa como método de defensa.

Si no funcionan, no hay que tardar en contratar una empresa profesional para que no se hagan más fuertes y conquisten toda la vivienda.