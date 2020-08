Plan para evitar celebraciones masivas tras la final de la UEFA

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, pondrá en marcha hoy un dispositivo especial de seguridad con motivo de la disputa de la final de la Europa League 2020, en Colonia (Alemania), entre el Sevilla y el Inter de Milán. Su objetivo es evitar concentraciones durante el partido y, especialmente, ante una posible celebración en caso de victoria del conjunto hispalense, que puedan poner en riesgo la seguridad y que supongan un incumplimiento de las medidas contra el coronavirus.

El dispositivo preventivo, entre otras medidas, blindará la Puerta de Jerez, para evitar cualquier posible celebración en caso de victoria sevillista e incluirá un importante despliegue policial en todo el eje de la calle San Fernando y el Paseo de Cristina. Un plan preparado para impedir, si fuera necesario, el acceso por completo a esta zona, como destaca el Consistorio en un comunicado, que añade que serán 200 efectivos, entre Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, quienes integren este plan.

“Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a todos los aficionados para que disfruten del partido con familiares o personas cercanas y, en todo caso, en grupos de menos de diez personas, cumpliendo las medidas preventivas y las recomendaciones sanitarias y eviten cualquier concentración que pueda poner en riesgo a la población”, explicó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

En esa línea se manifestó el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, que ha destacado los trabajos de coordinación con el Ayuntamiento y la entidad deportiva. “Es una responsabilidad personal que podamos reducir el riesgo de contagio por Covid y por ello, pedimos que las celebraciones se hagan en el ámbito del domicilio”. Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, señaló que la ausencia de responsables públicos en la ciudad alemana, en cierto modo, es un gesto de “solidaridad” con los aficionados, que no han podido desplazarse. “Nos toca dar ejemplo y si la aficion no puede estar allí con su equipo, no parece muy lógico que pudiéramos asistir nosotros al encuentro aprovechando nuestra situación privilegiada”.