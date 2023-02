El Pleno de Sevilla apoya por unanimidad proteger los humedales de la zona Este

La Plataforma Salvemos el Anillo Verde del Este (SAVE) ha celebrado el apoyo unánime del Pleno de Sevilla a la moción para reconocer los valores ambientales de los humedales del Distrito Este de Sevilla. La plataforma agradece el respaldo que esta moción ha recibido de todos los partidos municipales y espera que se traduzca en una mejora de los espacios verdes que detenga el deterioro al que están siendo sometidos.

Estos humedales se hallan en las zonas verdes entre los parques de Torreblanca y Tamarguillo, y también hay un conjunto de lagunas temporales en Sevilla Este. Se trata de espacios con una riqueza natural en entornos que constituyen un referente de protección en la legislación comunitaria, si bien actualmente se encuentran amenazados y en lamentable estado de degradación.

La propuesta se presentó a instancias la Plataforma SAVE en el Pleno de febrero del Ayuntamiento de Sevilla y se traduce en un acuerdo para proteger e integrar en la trama urbana las zonas verdes que constituirán el futuro eje del Anillo Verde en el este de la ciudad.

El objetivo principal de la plataforma es contribuir a la mejora de la gestión del capital natural, cultural y social de unos espacios naturales únicos y desprotegidos en la ciudad, ampliando el conocimiento científico sobre los riesgos que los amenazan.

Las lagunas temporales, pese a encontrarse entre los sistemas más complejos y productivos del planeta, también son los más frágiles y amenazados en el área mediterránea. Se trata de ecosistemas singulares con distinto periodo de encharcamiento, dependientes del nivel freático y de las precipitaciones, que se encuentran en la llanura de inundación de dos antiguos arroyos tributarios del Ranillas, en una zona conocida como “El Sapo”, en el Distrito Este de Sevilla. Con las lluvias se llenan de agua y vida, acogiendo especies de flora y fauna amenazada que, con la llegada de la estación seca, se atesoran en estructuras de resistencia capaces de combatir la aridez, llegando a pasar completamente desapercibidas. En ellos se registra una comunidad de especies nativas muy interesante, funcionando como un humedal de zonas áridas entre los parques urbanos.

La Plataforma, a la que se han adherido más de una veintena de colectivos, entre los que se encuentran SEO/Birdlife, WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción, recoge una serie de acuerdos entre los que se encuentran firmar un acuerdo de Custodia del Territorio y plantear las bases para un proceso de participación en el desarrollo del futuro Anillo Verde de Sevilla.

Uno de los potenciales de este gran Anillo Verde sería este complejo de lagunas temporales que se consideran hábitats de interés comunitario, con la denominación de Hábitat 3170 - lagunas y charcas temporales mediterráneas de acuerdo a la Directiva Europea y que, dado su enorme potencial, según recoge la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, merecen ser tenidas en cuenta de cara a su conservación. El interés de la Plataforma SAVE! es contribuir a detener su avanzado estado de degradación y hacer compatible el crecimiento urbano con el respeto por la naturaleza. Continuando con la labor de difusión de sus valores, como la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan las zonas verdes y los humedales como este, en grave estado de retroceso a nivel global, proponen la recuperación y protección de las mismas dentro del anillo verde.

Más detalles de la moción

Según recoge el texto de la Moción aprobada la semana pasada, en estos pasos necesarios para la constitución del Anillo Verde, debería estar incluida una infraestructura verde-azul de conexión entre los parques del Tamarguillo, Pinar del Ranillas, Parque de Torreblanca, Bulevar Carlinga, Parque Infanta Elena y encauzamiento del arroyo Ranillas.

No obstante, el planeamiento de ordenación actual de estos suelos no incluye el humedal entre las zonas verdes. Al contrario, el desarrollo urbanístico detallado en un documento aprobado en 2016, lo destina a la urbanización (como Suelo Urbanizable Sectorizado), y no recoge la existencia de los humedales, ni aparece protegida esta riqueza natural. En la moción ratificada por unanimidad de los partidos el jueves, se acuerda que se den los pasos necesarios para iniciar un Plan de Ordenación, dentro del desarrollo urbanístico de los terrenos de Santa Bárbara, que recoja la existencia de las lagunas e incluya, entre los futuros equipamientos, un Centro de Interpretación del Espacio y/o Estación de Anillamiento Científico que registre la evolución de la fauna amenazada a lo largo de la restauración y evalúe su estado una vez concluidas las actuaciones.

Asociaciones promotoras y entidades adheridas

Relación de asociaciones promotoras y entidades adheridas al Manifiesto de la Plataforma SAVE Salvemos el Anillo Verde del Este: