La Policía precinta un parque infantil de bolas por problemas de seguridad

La Policía Local de Sevilla ha clausurado en la tarde de este pasado sábado un parque infantil de bolas con más de 80 niños, situado en la zona norte de la ciudad, concretamente en Pino Montano, por "graves incumplimientos en materia de seguridad". Se trata del parque infantil Planeta 112.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que los hechos sucedieron sobre las 18:00 de este sábado, cuando el equipo de redes sociales de la Policía Local que opera en Emergencias Sevilla detectó una publicación en redes que hacía mención a las condiciones de seguridad de este local.

Inmediatamente, una dotación de agentes de la Unidad de la Línea Verde de la Policía Local se personó en el lugar de los hechos para realizar una inspección del establecimiento.

A la llegada de los agentes de esta unidad, que no van uniformados en sus servicios por lo que no llamaron la atención de los menores que se encontraban en el local, comprobaron que unas 130 personas ocupaban el establecimiento, de las que más de 80 eran niños.

Puertas de salida y emergencias bloqueadas

Durante la inspección, los agentes pudieron comprobar que las dos puertas de salida de emergencias estaban bloqueadas. En concreto, la puerta trasera estaba bloqueada con un candado y con numerosas mesas y sillas apiladas delante. Además, tras esta puerta de emergencia bloqueada existía otra con tres pestillos cerrados que "impedirían la evacuación de las personas en caso de emergencia".

La puerta de salida delantera del local estaba bloqueada con un mostrador, al igual que la de entrada y salida de los menores a la zona de juegos infantiles del recinto, han explicado desde el Consistorio.

Por ello, la actividad del local ha quedado "paralizada" y, progresivamente, se han ido "evacuando a los menores y a sus acompañantes hacia el exterior del establecimiento".

Consejos para los padres

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, ha destacado "la rápida detección de y actuación por parte de la Policía Local de una situación que en una situación de emergencia puede entrañar un grave riesgo para las personas que se encuentran en el establecimiento, algo más grave si cabe teniendo en cuenta que se trataba de una actividad dirigida a menores".

Desde la Policía Local han recomendado a los padres comprobar una serie de requisitos que los establecimientos que desarrollan actividades dirigidas a menores deben cumplir como que sea un local o actividad autorizada mediante su licencia de apertura o declaración responsable; localizar y comprobar que las salidas de emergencias están habilitadas y que no están bloqueadas; que los materiales cumplan la norma UNE (blandos, no cortantes ni metálicos, sin bordes peligrosos, que no sean tóxicos, entre otros).

Además, también han sugerido comprobar que estos establecimientos dispongan de personal y monitores en todo momento; que indiquen las edades adecuadas para cada atracción; comprobar que tienen extintores y que están accesibles; que el ambiente en el interior es saludable y que dispone de climatización y ventilación adecuada, entre otros.