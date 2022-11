Policías nacionales y guardias civiles de Sevilla se manifestarán por sus derechos en Madrid

Policías nacionales y guardias civiles de Sevilla participarán el próximo sábado en una manifestación en Madrid, en la que agentes de toda España pedirán mejoras profesionales y el reconocimiento de derechos laborales. Así lo informaron este lunes en una nota de prensa conjunta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Ambas organizaciones han hecho un llamamiento para que sus afiliados se desplacen el sábado 26 de noviembre a la capital de España.

Con esta movilización, los agentes piden la aplicación de la jubilación anticipada para guardias civiles y policías nacionales, la jornada laboral de 35 horas y reclasificar las escalas básicas de ambos cuerpos. Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla el acuerdo de equiparación salarial firmado y que se homologuen las horas de servicio anuales con las de otros cuerpos.

"Las necesidades son numerosas y este es el primer paso, pero la unidad de acción de la AUGC y del SUP está preparada para utilizar todos los mecanismos que permite el ordenamiento jurídico hasta conseguir las cuestiones enumeradas. Juntos somos más fuertes, por lo que no sólo pueden asistir los afiliados de la provincia de ambas organizaciones, también pueden acudir aquellos que no sean socios, cualquier persona o los integrantes de otras asociaciones y sindicatos, bajo sus siglas o sin ellas", indica la nota de prensa.

"No podemos continuar siendo trabajadores esenciales y estar discriminados por la falta de derechos", añaden ambas organizaciones. "Los agentes de Sevilla saben que es necesario salir a la calle para no continuar con la pérdida de poder adquisitivo y lograr una jornada laboral digna. No somos policías de tercera. No podemos quedar excluidos del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, firmado entre el propio Gobierno de Sánchez y los principales Sindicatos. No es tolerable que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seamos los últimos en materia de derechos en comparación con el resto de funcionarios públicos. Y tampoco lo es que los turnos de trabajo todavía no hayan llegado para los guardias civiles", apuntan el SUP y la AUGC.

Las dos entidades aseguran que el Gobierno "tiene sumidos en el olvido a los integrantes de la escala de cabos y guardias y la escala básica de la Policía Nacional". "El alto compromiso y sacrificio, el nivel de responsabilidad, la complejidad de las tareas policiales y la importancia de su desempeño profesional corresponden a un nivel superior al actual C1. Han de pasar de este subgrupo al B", indica la nota de prensa.

"Una vez más, los guardias civiles y policías nacionales saldremos a la calle para luchar por nuestros derechos. Desde todas las delegaciones provinciales de ambas organizaciones requerimos estos avances para que se ponga fin a las desigualdades y agravios y se nos proporcione mejores condiciones sociolaborales sin discriminaciones. Tenemos de nuestro lado la razón y la legitimidad para avanzar hacia una Guardia Civil y una Policía Nacional más justas con su personal, con unas condiciones dignas y sin agravios con respecto a otros Cuerpos policiales y funcionarios púbicos", concluye el comunicado.