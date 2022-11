Primark, Silbon, Etam y las otras tiendas 'flagship' que ya tenemos en Sevilla

El nuevo concepto de tienda flagship llegó a Sevilla antes de Inditex pensara en poner un establecimiento de estas características en la ciudad. Tiendas como Silbon o Etam abrieron sus puertas para dar paso a la innovación y tecnología que requiere este tipo de establecimientos.

Todas ellas están en el casco histórico de la ciudad y tienen muchos metros cuadrados donde ofrecen a los clientes una experiencia mucho más inmersiva y con trato especializado para que los usuarios pueden resolver dudas y tener una vivencia mucho más enriquecedora a la hora de visitar la tienda física.

Mango tiene una tienda Teen Pop- up donde hay una pequeña muestra de la ropa que hay en el catálogo pero los adolescentes pueden grabar por ejemplo vídeos de TikTok además de contar con una atención personalizada para todos los usuarios que entren.

Silbon ha cumplido ya 11 años en la tienda que tenían en Sevilla, para ello han remodelado su interior cambiando la estética y poniendo diferentes puntos de ventas donde los consumidores también pueden encontrar para mujer y niño además de la ropa para hombres. En su inversión por transformar esta tienda cuenta con todos los servicios tecnológicos de pedidos y acceso a stock y con una zona de relax para esperar la recogida de un pedido online o simplemente descansar.

Primark tiene su tienda flagship en el centro comercial Lagoh, en la planta baja de la tienda tiene un córner donde hay una cafetería. Se trata de un espacio para la restauración donde se puede disfrutar de un buen café, una merienda o desayunar sin tener que salir de la tienda.

Todos estos son ejemplos de tiendas que ya gozan del título de flagship que llevan implantadas en la ciudad varios años. Ahora Inditex ha decidido apostar por una tienda de estas características en Sevilla aunque aún no se sabe ni la fecha en la que abrirá ni el espacio que ocupará.

¿Qué es una tienda 'flagship'?

Estos lugares suelen tener un diseño cuidado y una estética acorde. Debido a que se pretende crear una experiencia para el consumidor este tipo de tiendas suelen tener lo último en tecnología como probadores interactivos o sistemas automatizados de entrega de pedidos. Son muchas las flagship store que tienen en un interior una cafetería o un supermercado.

En la era online es comodísimo comprar desde casa sin tener que moverte, de modo que cuando los clientes se desplazan a las tiendas físicas no quieren encontrar el mismo producto que pueden tener a través de la pantalla del dispositivo. Buscan algo diferente y mucho más especial que no pueden vivir de otra manera que no sea presencial.