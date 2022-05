Puerto de Sevilla y Universidad de Cádiz impulsan la formación en logística e intermodalidad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, y el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Piniella, han firmado este jueves un convenio para el desarrollo de nuevos itinerarios formativos en logística de terminales portuarias e intermodalidad. Estos estudios de posgrado se enmarcan en el nuevo máster en Logística y Gestión de Operaciones que impartirán las universidades de Cádiz (UCA), Sevilla (US) e Internacional de Andalucía (UNIA) a partir del próximo curso 2022/23 una vez que finalice el proceso de verificación.

Este nuevo master en Logística y Gestión de Operaciones, que involucra en su impartición a tres universidades públicas andaluzas, se presenta como una propuesta de formación de posgrado pionera donde cada institución universitaria asume la responsabilidad académica de un itinerario formativo especializado: Operadores logísticos (US), Almacenaje (UNIA) y Puertos y logística en terminales ferro-portuarias (UCA).

A partir del acuerdo suscrito, la UCA y Puerto de Sevilla se alían para mejorar la formación de los graduados universitarios con un mayor grado de especialización en el sector portuario y favorecer, en consecuencia, la inserción laboral.

Estos itinerarios formativos basan su formato en un modelo de alternancia entre la Universidad y la Institución portuaria, lo que permite extender el campus universitario al ámbito empresarial con el objetivo de mejorar la cualificación profesional del alumnado, todo ello con una finalidad docente y formativa. De hecho, el Puerto es el primer puerto andaluz en suscribir este convenio específico. En las próximas semanas, se espera alcanzar acuerdos similares con los puertos de Algeciras, Cádiz y Huelva.

Para ello, el Puerto y la UCA diseñarán de forma conjunta dichos itinerarios de manera que los graduados universitarios puedan avanzar en su formación y adquirir competencias profesionales tanto en las aulas, como en el centro de trabajo. Asimismo, el convenio recoge que ambos organismos establecerán mecanismos de coordinación, integración y supervisión de las actividades desarrolladas en la Universidad y en la sede de la Autoridad Portuaria, y ofrecerán una experiencia profesional orientada y guiada.

Al acto de este jueves, celebrado en la sede del Puerto, también ha asistido el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, como entidad que participa en la coordinación de la nueva oferta formativa.

“En la estrategia del Puerto de Sevilla la colaboración con la universidad es una línea de trabajo abierta y en continua evolución”, ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria. “Trabajamos junto a las universidades andaluzas en innovación, investigación, para favorecer el emprendimiento y el conocimiento, y ahora queremos ir un paso más allá al sumarnos a este proyecto con el que, sin duda, conseguiremos una formación de calidad y muy especializada para los futuros profesionales del sector portuario”, ha añadido.

El nuevo posgrado constituye, en palabras del rector de la UCA, “una propuesta innovadora de máster que pivota sobre el concepto de la formación en alternancia. De este modo, damos incluso un paso más allá de la formación dual. No es ya que profesionales del ámbito de la empresa formen parte del panel docente y de los contenidos de nuestros másteres. No es incorporar a los sectores socioeconómicos implicados en la docencia de nuestros másteres. Sacamos el aula de nuestros campus para ubicarla en los puertos, en este caso. No hay mejor sitio para aprender de logística y gestión de operaciones que sobre el terreno”.

Para el rector de la UCA, “tenemos que liderar desde el sur la logística europea. No basta con la fortaleza de la geolocalización. Es necesario invertir en formación e innovación y abordar todo el proceso. Es lo que hacemos con este máster para contribuir desde la formación a una cadena logística multi e intermodal capaz de combinar los transportes más rápidos y menos costosos con el objetivo de ganar en plazos y en rentabilidad. En la UCA –ha concluido- llevamos más de veinte años trabajando este área de conocimiento. Somos una referencia en la formación especializada de posgrado en este ámbito gracias a nuestros másteres en Gestión Logística y Portuaria y en Transporte Marítimo”.