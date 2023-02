Sanz se pondrá al frente en el diseño del plan del Puerto de Sevilla si consigue a la Alcaldía

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que cuando sea alcalde se pondrá al frente en el diseño del plan del puerto y solucionará los déficits y carencias que plantean los vecinos. Así, Sanz se ha reunido con los vecinos de la calle Tarfia y Lorenzo de Sepúlveda, que se sienten engañados por un Ayuntamiento que les da la espalda, y han analizado el plan del nuevo Distrito Urbano – Portuario para el que no han contado con los residentes y que lejos de mejorar la situación del barrio, la empeora, según han destacado los propios vecinos.

José Luis Sanz ha explicado que los vecinos "no están contentos con este nuevo plan, del que nadie les ha informado en tiempo y forma y tampoco les han dejado opinar, ya que, elimina los pocos aparcamientos que tienen y no contempla la creación de nuevos, siendo este uno de los principales problemas que tienen los residentes de esta zona". Además, "tampoco se resuelven los problemas históricos de movilidad como el enlace con el puente de las Delicias, el giro a la izquierda de la avenida de La Raza al puente de las Delicias, lo que provocará más atascos aún. Tampoco mejora la movilidad de los barrios colindantes como Reina Mercedes, Heliópolis y Bermejales, la glorieta existente en Padre García Tejero, ya saturada, tendrá que soportar más tráfico aún". En definitiva, no revierte ninguna mejora sobre los barrios colindantes, explican desde el PP.

"Los vecinos temen que con este nuevo plan el barrio se convierta en un parque temático, ya que hay muchas actuaciones que no están previstas y no llega a ser un barrio residencial como anunciaron", ha destacado José Luis Sanz. Ha añadido que “no contempla nuevos equipamientos y, además, cierra los barrios al rio. Es un plan que se ha hecho de espalda a la ciudad”. Los vecinos han agradecido la visita y cercanía de José Luis Sanz que se ha comprometido a resolver todos estos problemas cuando sea alcalde.

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que los vecinos se quejan, "como ocurre en todos los barrios, del abandono, la dejadez, la falta de mantenimiento, alcorques con maleza de gran altura, suciedad, contenedores rotos, entre otros problemas". Ha destacado que los matorrales y maleza "no se retiran desde hace años, hay maleza con más de 1,5 metros de altura. Algunas calles parecen una auténtica selva por lo que los planes de limpieza que tanto anuncia el alcalde no funciona ni se está llevando a cabo".

"Esto es un ejemplo más de que los servicios básicos municipales no funcionan, que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada, lo que provoca que los barrios cada vez estén más degradados", ha reiterado José Luis Sanz. Ha concluido que "cuando sea alcalde todos los desarrollos urbanísticos que se lleven a cabo en la ciudad revertirán en los barrios y en los vecinos, y, por supuesto, construiremos los aparcamientos que tanto necesitan los vecinos de esta barriada y llevaremos a cabo todas las actuaciones de mantenimiento necesarias".