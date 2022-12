Sanz acusa al alcalde de anunciar una inversión ya prevista en el CD Begoña y le exige el arreglo de las pistas exteriores

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha acusado este lunes al alcalde socialista Muñoz de anunciar una inversión ya prevista en el Centro Deportivo Begoña y le exige que "cumpla con los compromisos que hizo a los padres y entrenadores para que el centro tenga una gestión directa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y se arreglen también de las instalaciones exteriores, que no están contempladas en la inversión que anunció ayer el alcalde”.

Sanz ha manifestado que "el alcalde ha visitado este centro deportivo, días después de la visita realizada por el PP, para hacer promesas que ya debería haber cumplido"; y ha indicado que "el proyecto de cerramiento y mejora de las instalaciones, ya estaba previsto desde hace bastante tiempo".

Al hilo de ello, Sanz ha señalado que "este centro deportivo presenta muchas deficiencias, entre las que destacan que no cuentan con unos baños y vestuarios dignos, uno de los laterales está muy cerca de la zona de juego y es de una superficie dura, lo que provoca situaciones de riesgo. Además, el estado de conservación en otros puntos de las pistas es escaso". Pero lo peor es que "el proyecto del Gobierno municipal no contempla el arreglo de las instalaciones al aire libre, por lo que debe revisarse para arreglar las pistas exteriores".

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha resaltado "la labor de integración y proyecto social a través del deporte en el barrio de la Macarena, que puede verse afectada a corto plazo por la gestión indirecta de las instalaciones". Por ello, Sanz ha exigido al alcalde que la gestión de este centro deportivo la haga directamente el IMD.

En definitiva, "el alcalde Muñoz se ha limitado a visitar este centro deportivo para hacer anuncios electorales, cuyas inversiones ya estaban previstas y que, como es habitual en el PSOE no han cumplido. La situación de estas instalaciones deportivas son las mismas desde hace años, en los que el gobierno municipal no ha atendido sus demandas ni ha cumplido sus promesas".

El candidato del PP a la Alcaldía ha pedido al alcalde "más responsabilidad y que no haga anuncios que luego no cumple. Los sevillanos no merecen más engaños, merecen que se solucionen los problemas que hay en sus barrios y que se cumpla lo que se promete".