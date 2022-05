Sanz reclama cámaras de videovigilancia contra el vandalismo en los parques históricos

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha propuesto un plan especial de protección del patrimonio verde con especial atención a la vigilancia y seguridad para evitar el vandalismo, para lo que reclama la instalación urgente de cámaras de videovig¡lancia.

Así Sanz, a raíz de los últimos episodios de vandalismo en el Parque de María Luisa, ataques que se producen de manera frecuente en nuestros jardines históricos, ha señalado que en nuestra ciudad tenemos el privilegio de contar con 5 Jardines Históricos: Parque de María Luisa, Jardines de los Reales Alcázares, Jardines de las Delicias, Jardines de la Buhaira y Jardines de la Torre de Don Fadrique.

“Estos jardines merecen un plan de uso y gestión específicos para ellos, un plan que tenga como objetivo principal, entre otros, la correcta coordinación de las acciones que en estos parques se deban llevar a cabo”, ha detallado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. Por ello, “es necesario que se lleve a cabo un Plan Director de Jardines Históricos de la ciudad de Sevilla con el que quede garantizado un uso, gestión y control específico para estos parques”. Recuerda que el PP lo solicitó en Pleno en enero de 2019, aprobándose por unanimidad la propuesta, pero, “como es habitual con el gobierno del PSOE nada se ha hecho”, al igual que se ha pedido en reiteradas ocasiones la instalación de cámaras de videovigilancia.

“Los jardines históricos constituyen un impulso al desarrollo sostenible tanto de los recursos naturales como de los patrimoniales de esta ciudad, sin olvidar la importancia de la biodiversidad presente en nuestros jardines, pudiendo establecer la colaboración con la Junta de Andalucía para la protección de la biodiversidad en nuestros parques históricos”, ha explicado José Luis Sanz, que asiste este martes a la manifestación que organiza la Plataforma Ciudadana por los Parques, los Jardines y el Paisaje de Sevilla. El candidato ha indicado que “la elaboración de este plan debe ser de carácter multidisciplinar con una correcta coordinación entre la conservación de los recursos naturales y patrimoniales”.

Además, ha puntualizado el candidato del PP a la Alcaldía, “en dicho plan se debe incluir la participación ciudadana con expertos, bien planificada, como clave para la ordenación de los valores culturales y naturales de los jardines históricos”.

En este sentido, Sanz ha señalado que “Sevilla y su patrimonio verde no pueden esperar más. Cuando sea Alcalde será una prioridad la conservación, la seguridad y la vigilancia de nuestros jardines históricos”. Ha recordado que “el Parque de María Luisa, además, forma parte de ese gran patrimonio vegetal que tiene Sevilla, es también Marca Sevilla, esa marca que exportamos al mundo y que, por tanto, tenemos que defender”.

Sanz ha recalcado que “el gobierno municipal del PSOE no ha sido capaz en siete años de llevar a cabo un buen y correcto plan de mantenimiento y vigilancia de las zonas históricas de la ciudad, ni de cumplir las propuestas aprobadas en Pleno”. Ha destacado que “es realmente incomprensible que después de siete años de gobierno aún se esté licitando el contrato de vigilancia de los parques”.

“El alcalde socialista ha demostrado ser un mal gestor después de siete años de gobierno, los sevillanos aún están esperando los refuerzos de seguridad y vigilancia anunciados en reiteradas ocasiones, la última el pasado mes de abril cuando anunciaron la licitación del contrato”, ha reiterado José Luis Sanz. Ha añadido que “un alcalde debe gestionar con eficacia y eficiencia, pero el alcalde socialista Muñoz no está en la calle, no está en los problemas diarios de la ciudad, sólo se dedica a las presentaciones de la agenda de la ciudad”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha concluido que “Sevilla necesita un proyecto de ciudad, con el PSOE hemos perdido siete años, pero antes necesitamos que esta ciudad funcione, algo que actualmente no ocurre, una prueba más es que aún no está en marcha el contrato de seguridad de los parques. Cuando sea Alcalde esto no pasará, esta ciudad va a funcionar y Sevilla va a tener su proyecto de ciudad, un proyecto llamado Sevilla”.