Sanz exige a Muñoz que "no se ría" más de los vecinos del Plantinar

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido este domingo al alcalde socialista Muñoz que "no se ría" más de los vecinos del Plantinar, que llevan cuatro meses esperando que arregle sus calles, incremente la limpieza y seguridad como prometió. Sanz ha visitado el barrio y se ha reunido con los vecinos, que le han trasladado que el pasado 15 de septiembre el alcalde Muñoz estuvo en el barrio y les prometió que iba a acometer todas las actuaciones que le solicitaron pero cuatro meses después nada ha hecho.

"Los vecinos están desesperados por la situación que están soportando en el barrio y se sienten defraudados con el alcalde que les visita, se hace fotos, promete, hace muchos anuncios pero no ha cumplido nada, pese a tratarse de servicios básicos que se pueden resolver gestionando con eficacia y eficiencia, pero el alcalde es incapaz".

Al hilo de ello, José Luis Sanz ha recordado que hace justo un año el PP presentó a Pleno una propuesta, que fue aprobada por unanimidad, para que se llevara a cabo, de forma inmediata, todas las actuaciones necesarias de limpieza, podas, mantenimiento de plazas y zonas verdes para acabar con el abandono que hay en el Plantinar, así como poner en marcha medidas de seguridad para acabar con los actos vandálicos y atajar los problemas de convivencia que sufren los vecinos garantizando el derecho al descanso. "Un año después el gobierno municipal del PSOE no ha hecho nada. Desgraciadamente es tónica habitual, en este equipo de gobierno, no ejecutar los acuerdos plenarios adoptados, siendo los vecinos los grandes perjudicados".

"Es lamentable que el alcalde prometa a los vecinos que arreglaría el acerado y los pasos de cebra para que fueran accesibles y siga igual que estaban. Que les diga que va a reforzar la limpieza y seguridad los fines de semana y tampoco lo haga. Ni siquiera ha arreglado los graves problemas de inundaciones por el atasco de sumideros y alcantarillas, algo que han hecho los propios vecinos, les prometió que la recogida de naranjas se haría con antelación a la caída de éstas y ya vemos como empiezan a acumularse por las calles del barrio", ha detallado Sanz. Ha añadido que "un alcalde tiene que ser responsable y cumplir lo que promete".

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "el Plantinar sigue teniendo sus calles siempre sucias porque no se baldea, no se limpian los contenedores, que están siempre sobrepasados de basura, faltan papeleras y hay suciedad incrustada en el suelo. Los jaramagos y malas hierbas proliferan y crecen en los árboles, acerados y alcorques por falta de desbroces. La cancha de baloncesto no tiene el mantenimiento digno de una pista deportiva. Ésta es la realidad que viven los vecinos, algo que ocurre en todos los barrios de la ciudad".

Además, hay que añadir que "no se ha hecho nada por solucionar el problema de la convivencia vecinal, ya que sufren graves problemas de ruido ante el incremento de fiestas en los pisos en los que viven universitarios, lo que ha provocado que los propios vecinos recojan firmas para exigir una solución urgente".

José Luis Sanz ha manifestado que "Muñoz sólo vende humo que después no cumple, como Espadas. El alcalde vive alejado de la realidad de la calle y de los barrios, como vivía Espadas.Los vecinos están cansados de que no se lo tomen en serio".

Por último, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que el PP presentará al próximo Pleno una propuesta para exigir al alcalde que respete los acuerdos plenarios en general, y, en particular, el aprobado por unanimidad sobre el barrio del Plantinar en febrero de 2022". Así como que se lleve a cabo una reurbanización con la adaptación de acerado y pasos de peatones para que sea un barrio más accesible y un refuerzo urgente de seguridad y limpieza. "El alcalde tiene que cumplir con los vecinos del Plantinar, dejarse de fotos y anuncios y dedicarse a la gestión".

José Luis Sanz ha concluido que "triste es ver como los barrios se degradan día a día porque el alcalde no se lo toma en serio. Ya sólo quedan 133 días para que los barrios se tengan en cuenta, para que Sevilla funcione. Cuando sea alcalde los distritos resolverán de forma ágil y eficiente los problemas de los barrios y atrás quedará la desatención, suciedad, degradación y el abandono".