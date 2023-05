Sanz anuncia que renovará e incrementará las instalaciones deportivas para que sean "dignas para entrenar"

Club Amigos del Rugby de Sevilla, que jugarán la Final del Campeonato de España próximamente. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz , renovará e incrementará las instalaciones deportivas para que los deportistas tengan instalaciones dignas para entrenar. Sanz ha estado este ásabado junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el CD El Pilar donde han asistido al entrenamiento del Equipo Sub 12 delque jugarán la Final del Campeonato de España próximamente.

Sanz ha manifestado que tiene preparado un plan estratégico del deporte para Sevilla y uno de los objetivos es que los deportistas tengan unas instalaciones dignas para entrenar, ya que “en nuestra ciudad tenemos muchas instalaciones deportivas, pero la mayoría son indignas para la capital de Andalucía que somos”. Ha citado como ejemplo el CD Su Eminencia, donde no hay ni aseos ni baños y las niñas tienen que hacer sus necesidades en letrinas, tampoco hay sumideros para evacuar el agua y la pista está sin cubrir; o el CD Vega de Triana, que da cobertura a casi 100.000 personas, y no cuenta con campos de césped, no hay iluminación, a lo que se une la falta de mantenimiento de las instalaciones y de vestuarios; o el CD Begoña que lleva ocho años esperando que le arreglen las pistas, lo mismo que ocurre en el CD Antonio Puerta o en San Pablo donde no hay piscina de 50 metros para que los equipos sevillanos de natación sincronizada puedan entrenar.

“Éstos son sólo algunos ejemplos, pero la mayoría de nuestras instalaciones deportivas están obsoletas y presentan graves deficiencias, que dificultan el entrenamiento de los jóvenes y deportistas”. A lo que se une que hay distritos que no cuentan con infraestructuras deportivas.

Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que tiene "preparado el plan que hará que Sevilla sea una ciudad del deporte de primer nivel”. Ha destacado que lo primero que hará será renovar e incrementar los equipamientos e instalaciones deportivas de la ciudad, además de crear un Club Fluvial Municipal con objeto de facilitar las relaciones de todos los sevillanos con las actividades fluviales, el deporte y la cultura del mismo”.

Por supuesto, ha detallado el candidato del PP a la Alcaldía “incluiremos criterios de eficiencia energética y economía circular en la construcción, renovación, mantenimiento y utilización de todas las instalaciones deportivas”.

Sanz ha concluido que “quiero que las instalaciones deportivas municipales estén bien mantenidas y cuidadas. Nuestros deportistas no se merecen unas instalaciones deportivas antiguas y en mal estado. Sevilla merece tener unas instalaciones deportivas de primera, nuestros niños y jóvenes no pueden seguir jugando en centros deportivos obsoletos y en condiciones indignas”.

El gobierno local critica las "mentiras" de Sanz

El gobierno municipal ha aclarado que los campos de Vega de Triana, Antonio Puerta o El Pilar son recientes gracias al programa de inversiones de los últimos años y destaca que “las mentiras” de José Luis Sanz lo dejan en evidencia ante los cientos de sevillanos y sevillanas que utilizan las estas instalaciones a diario. "El candidato del PP demuestra su desconocimiento, falta de rigor y mala fe”, ha destacado el delegado David Guevara.

El Gobierno municipal ha calificado “como una gran mentira” las valoraciones que el PP ha realizado sobre los campos de césped artificial de fútbol de la ciudad y del resto de instalaciones deportivas de los barrios. “Antonio Puerta o El Pilar tienen nuevos campos que se han colocado en los últimos anualidades con las máximas calidades. Vega de Triana no tiene un campo, sino dos, y ha estrenado de forma reciente nueva iluminación, vóley o rugby playa. También se han licitado las obras del cerramiento de Begoña o el módulo de los servicios de Su Eminencia antes de que José Luis Sanz los visitara. Una persona que no reconoce un césped de máxima calidad con certificación FIFA o asegura que no existe iluminación en el CD Vega de Triana actúa de mala fe y, además, con sus mentiras se pone en evidencia ante los cientos de sevillanos y sevillanas que utilizane estas instalaciones a diario”.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, ha afirmado que “frente a la mentira, los recortes, las privatizaciones y los cero metros de césped artificial colocado por el Partido Popular, este gobierno ha afrontado la renovación de casi 30 campos de fútbol”, entre los que se encuentran Los Mares, Calavera, Santa Justa, Antonio Puerta, López Soto, Alcosa, Huerta del Perejil, San Jerónimo, Alcosa, Bellavista, Hytasa, Amate, San Jerónimo Puente, Valdezorras, La Oliva, Amate, La Doctora, La Ranilla o Los Caños de Torreblanca. Tampoco sabrá el candidato del PP que Antonio Puerta – Nervión tiene una segunda sede en Sevilla Este donde el campo es completamente nuevo, como Sendai, que fue ejemplo del abandono de su gobierno y que privatizó con una pista de albero”.

Los más de 2,5 millones de euros de cada anualidad de los planes de renovación de césped artificial de los campos de fútbol en los últimos años se han unido a la sustitución de todas las canchas de pádel y la construcción de nuevas, también con césped artificial: los planes de reciclaje de césped para pistas de baja incidencia con la intención de reducir la huella de carbono y eliminar progresivamente el albero; las renovaciones integrales de las piscinas de Torreblanca, Alcosa o Tiro de Línea, “que estuvo años cerrada con Zoido”; los nuevos pabellones de San Jerónimo o el proyectado en Sevilla Este que está en fase de licitación; las mejoras del Palacio de los Deportes de San Pablo y del resto de la red municipal en Triana, Amate o Bellavista, en los que se ha sustituido todo el parqué; o las nuevas pistas de atletismo en San Pablo y Bellavista también confeccionadas con materiales de última generación.

“Sólo en 2022, el capítulo de inversiones alcanzó los siete millones de euros. El modelo del PP en Sevilla es de la privatización, la ruina del tejido asociativo y los clubes de barrio y las privatizaciones”, ha concluido Guevara.