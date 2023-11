Sebo: la importancia de limpiarse bien y tratarse con cremas especializadas

En líneas generales, los sevillanos suelen dar mucha importancia a la primera capa que forma parte de su dermis. Sin embargo, la segunda también adquiere una gran relevancia. Nos referimos a aquella en la que se encuentran las conocidas como glándulas sebáceas, junto a los folículos pilosos.

Dichas glándulas son las encargadas de generar el sebo. Producirlo es fundamental, ya que se trata de una grasa que proporciona la hidratación que tanto necesita la piel. Tanto los ácidos grasos libres como las grasas neutras y las ceras son muy beneficiosas para la piel. Sin embargo, hay que decir que estamos ante una sustancia que se caracteriza por ser aceitosa. Esto se traduce en que, en caso de que la producción sea excesiva, puede acabar pasando factura.

Desafortunadamente, en Sevilla son numerosos los ciudadanos que tienen una piel grasa. Es decir, las glándulas a las que hemos hecho mención anteriormente trabajan a destajo para producir sebo. Pero, ¿sabías que es posible impedir que la sustancia esté demasiado presente en la piel incluso si la tendencia de la misma es la que acabamos de detallar?

Con los consejos que daremos más adelante, la producción de sebo pasa a estar cien por cien controlada. Es importante aplicarlos a rajatabla, puesto que en caso contrario se experimentan problemas como los que detallaremos a continuación.

Consecuencias de un exceso de sebo

Para entender por qué es tan importante limpiarse bien y aplicarse tratamientos específicos como las cremas acné que proporcionan excelentes resultados, es imprescindible ahondar en las consecuencias que vienen dadas por el hecho de que haya demasiado sebo en la piel.

En primer lugar, hay que decir que se nota enseguida porque la dermis pasa a estar demasiado brillante. Esto es debido a que los poros que se encargan de ir drenando el sebo no pueden desempeñar su función, básicamente porque están obstruidos.

La piel no respira todo lo que debería, por lo que no tardan en surgir una serie de aspectos negativos que no conviene obviar. Uno de los que más factura pasan a nivel físico y psicológico es precisamente el acné.

Afortunadamente, como veremos después hay cremas que no solo tratan el acné en sí, sino que también reducen el sebo con tal de que disminuya de manera muy notable la aparición de estos molestos e incómodos granos en la piel.

Por desgracia, el acné no es la única consecuencia del exceso de sebo. A la lista hay que sumar otras imperfecciones que afectan a la autoestima de quien las sufre, desde puntos negros hasta todo tipo de manchas que cuesta eliminar.

Como hemos visto, el hecho de que las glándulas sebáceas produzcan demasiado sebo es bastante perjudicial para la piel. Por suerte, no es difícil evitarlo. Con los consejos que describiremos ahora resulta sencillo poner fin a una situación que conviene finiquitar cuanto antes, ya que la aparición de acné y manchas puede ser definitiva si acaban quedando marcas en la piel.

Limpiarse bien y tratarse con cremas especializadas: las claves para lidiar con el sebo

Lo primero que has de saber es que limpiarte excesivamente no es bueno. Algunos sevillanos que tienen la piel grasa cometen el error de querer eliminar demasiado sebo, lo cual acaba perjudicándoles.

Para evitar que la limpieza sea excesiva, lo mejor que puedes hacer es llevarla a cabo de buena mañana y antes de irte a dormir, pero no más veces: con dos es suficiente. Eso sí, al limpiar la piel, es esencial hacer uso de productos que no sean agresivos con la dermis.

La leche limpiadora es idónea para limpiar la piel y regular el sebo, sumándose a la lista el agua micelar. En cualquier caso, también puedes optar por los geles que sean suaves. Los más recomendables en este sentido son los que han sido formulados teniendo en cuenta las necesidades y características de los bebés.

Limpiando bien la piel ya tendrás mucho ganado en lo que respecta a la excesiva producción de sebo, pero todavía quedará camino por recorrer. Otro paso importantísimo se resume en hacer uso de cremas especializadas que puedes comprar sin necesidad de desplazarte, recurriendo para tal fin a una farmacia online.

Gracias precisamente al alto nivel de competencia que hay en el sector, es fácil dar con buenos precios. Incluso las cremas fabricadas por marcas de gran prestigio a nivel nacional e internacional resultan bastante asequibles, sobre todo si tenemos en cuenta la poca cantidad que se necesita para que produzcan el efecto deseado.

Las cremas de farmacia a las que nos referimos, formuladas específicamente para combatir el sebo, no solo lo eliminan sin excederse en este sentido, sino que también previenen la futura aparición de dicha sustancia. Para obtener un resultado tan bueno, basta con una escasa cantidad de producto, puesto que presumen de un alto nivel de eficacia.