El sector asegurador ofrece varios tipos de seguros con los que sentirse protegido. En este sentido, es esencial conocer bien las necesidades concretas que requiere cada persona o familia, así como las particularidades del propio seguro. Las tres más comunes son el seguro de asistencia sanitaria (con copago o sin copago), los seguros reembolso de gastos médicos y el seguro de indemnización y subsidio. En este artículo se profundizará en el modelo de asistencia sanitaria sin copago, la opción más común

Aquellas personas que elijan el seguro de salud sin copagos tendrán la opción de acudir a cualquier especialista y centro médico que la compañía tenga incluido en la guía médica, sin que se tenga que llevar a cabo ningún tipo de pago extra al de la prima convenida. En líneas generales, se entiende que con esta póliza no habrá que realizar ningún abono adicional, sin importar las veces o el uso que se le dé al seguro, aparte de la prima contratada.

Ventajas de elegir un seguro sin copagos

Como se sabe, el copago no es otra cosa que la cantidad económica que el asegurado estará obligado a abonar a la compañía de seguros cada vez que tenga que recurrir a un seguro médico. Esta cantidad dependerá del coste de la asistencia y de las condiciones de la prima contratada. En cualquier caso, la cantidad no suele superar los 10 euros por servicio. No obstante, si el asegurado tiene que ir un número elevado de veces al médico, la póliza de seguros le puede terminar saliendo cara.

Con el seguro de salud sin copagos se disfrutarán de absolutamente todos los servicios que se hayan incluido en la póliza. Para ello, bastará con que cumpla con las cuotas, abonando las cantidades acordadas de forma anual o mensual, es decir, con la prima, independientemente de las veces que visite al profesional.

Esta modalidad aseguradora de salud resulta especialmente conveniente a las personas de mayor edad, con cuadros clínicos delicados, mujeres embarazadas, familias con niños… en definitiva, para aquellos usuarios que suelen acudir con frecuencia al médico.

Es evidente que el ahorro económico es la primera y más notable ventaja que se recibe con un seguro sin copago, aunque no es la única. Otro de los grandes beneficios es la enorme variedad de coberturas, personalizando cada contratación para ajustarla al máximo a las necesidades de cada persona o familia. En este sentido, cada cliente podría incluir coberturas para cuidar y proteger la salud familiar, la asistencia primaria, la especializada, las técnicas de diagnóstico y tratamiento, las urgencias médicas 24 horas los 365 días del año, evitando siempre las temidas listas de espera.

El cuadro médico, un factor importante

Un elemento de gran importancia para decantarse por la elección del mejor seguro de salud sin copago posible es el cuadro médico que ofrece. Este concepto define el listado de médicos, hospitales y clínicas privadas concertadas con las que cuenta la aseguradora y que incluyen en el seguro de salud. En caso de necesidad se podrá acudir a ellos para recibir la asistencia médica pertinente, consultar con el especialista e incluso llevar a cabo pruebas diagnósticas específicas.

Estos profesionales y espacios estarán a disposición del asegurado automáticamente en cuanto se firme el contrato. Podrá acudir a ellos sin tener que realizar ninguna solicitud, permiso y desde luego sin tener que cargar con ningún coste adicional al pago de la prima.

Cómo elegir el mejor seguro de salud sin copago

