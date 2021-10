“La Semana Santa es una de esas llaves que abre el corazón de todos”

La plaza de Santa Marta ha sido el escenario ‘mágico’ para que un chico de tan solo 17 años se haya convertido en viral con un número de impactos incalculables. El pasado 15 de septiembre un grupo de amigos decidió quedar en este lugar tan especial de la ciudad para pasar un buen rato con varias guitarras y ganas de cantar (con mucho respeto).

Todo quedó grabado y publicado a posteriori por Alessandro Ridolfi y a partir de ahí la repercusión fue imparable: más de 350.000 visualizaciones y 17.000 likes. El protagonista, Juan Luis de Castro Sánchez, versionó una conocida sevillana cofrade que, sin duda, le marcará para el resto de su vida.

Juanlu, como así le gusta que le llamen, ha estudiado hasta los 16 años en el Colegio Sagrada Familia de Dos Hermanas (Sevilla), “mi segunda casa, donde he crecido en valores cristianos, conocimientos académicos y en el carisma vicenciano de San Vicente de Paúl y la compañía de las Hijas de la Caridad”.

El pasado curso, en 2020, comenzó bachillerato en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla. En cuanto a sus aficiones, la música es su prioridad, desde pequeño siempre perteneció a coros y escolanías, pues le gustaba cantar en grupo.

A los nueve años decidió aprender a tocar la guitarra de la mano del guitarrista nazareno Luis Franco. Dos años más tarde, inició sus estudios de piano en el Conservatorio Nuestra Señora de la Compasión.

También canta y compone sus propias canciones sobre el amor, devociones marianas, la vida y tradiciones. Actualmente vive con sus padres Juan Luis y Mercedes y su hermano Ignacio, de 13 años.

Un ejemplo de joven, sano y virtuoso a la vez, que nunca olvidará ese día que pasó con sus ‘colegas’ cantando en el centro de la capital hispalense.

- Hay músicos que luchan toda una vida por hacerse viral y llegas tú con 17 años y lo logras.

- La verdad es que no me esperaba tanta repercusión. Cantar con amigos en una plaza, calle, playa, etc, es algo muy frecuente en mí, pues disfruto de los buenos ratos entre amigos, los pequeños detalles y momentos donde expresar lo que siento de la forma que más me gusta, cantando.

"Sin el vídeo que grabó Alessandro Ridolfi nadie habría escuchado la versión que hice"

- ... Por una 'sevillana' en la Plaza de Santa Marta.

- Todo surgió tras contactar conmigo Fran Salado, del grupo “Sonkalo” en el que también forma parte Javi Fute. Me comentó que iban a quedar con el grupo “La Cuarta Cuerda” formado por Jesús García, Miguel Gallardo y Pablo López, aunque ese día solo pudieron acudir Jesús y Miguel.

Estaba también Alessandro Ridolfi, cofundador de la marca Esenzia, quien se encargó de grabar múltiples vídeos para las redes, sin él, probablemente nadie habría escuchado la versión que hice… Estaban también amigos nuestros, entre ellos, mi amiga María Román, compañera de vida en muchos momentos.

- Creasteis un buen ambiente en pocos segundos.

- La gente se mostraba expectante, disfrutaban, seguían el compás y cantaban desde sus mesas sonrientes las letras que conocían. Sin duda, el buen tiempo, la “vuelta” a la cierta “normalidad” y el anuncio de la permisión de salidas procesionales, fueron factores que influyeron esa tarde para crear un momento mágico que nos ha marcado a todos, estoy seguro.

- El impacto en redes sociales ha sido enorme.

- Me siento muy agradecido, por los comentarios y publicaciones de tantas personas, los mensajes que recibo sin haber hecho realmente gran cosa, simplemente cantar sintiendo lo que un grande escribió en su día, Rafa González Serna, y lo que conocemos por la voz de Diego Benjumea, quien sin duda interpreta a la perfección.

El vídeo se colgó en varias plataformas, actualmente en Twitter cuenta 217.000 reproducciones, 1316 retweets y 6152 likes. En Youtube: más de 33.634 visualizaciones y 711 likes. En Instagram: 78.761 reproducciones y 4377 likes. Y en Tik tok 21.800 visualizaciones y 4019 likes.

"Me emociona pensar que parte de lo que hago pueda llegar a ilusionar a la gente"

- ¿Qué te ha dejado tanta repercusión?

- Sinceramente, me sorprendió mucho que a penas unos días más tarde de publicarse el vídeo, ya me pararan por la calle para felicitarme por la interpretación. Mi bandeja de entrada de mensajes de Instagram se llenó de menciones en perfiles de personas que no conocía, me pedían que les enviara vídeos a amigos y familiares felicitándoles sus cumpleaños e incluso a parientes enfermos que me escuchaban desde sus casas.

Me emociona mucho pensar que parte de lo que hago pueda llegar a ilusionar a la gente. Desde entonces me han escrito para cantar en fiestas privadas, inauguraciones de hoteles de nuestra ciudad, contratos de acústico en salas de fiesta y eventos de empresas.

"Sevilla es una ciudad mágica, tiene sus secretos, claves y el sevillano lo sabe"

- "Si no has visto en Sevilla una buena levantá... Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad", dice la letra que te ha hecho viral.

- Sevilla es una ciudad mágica, tiene sus secretos, claves, y el sevillano lo sabe. La Semana Santa es sin duda una de esas llaves que abre el corazón de todo aquel que viene y que siempre regresa. Esta frase, nos conduce desde mi punto de vista, a una dependencia entre Sevilla y la semana grande para los cristianos.

Es un canto de amor a ambas que son una en sí misma, la Semana Santa es tan grande para el sevillano, que aquel que no la conozca, no conoce por tanto la grandeza de Sevilla.

"La Semana Santa es tan grande para el sevillano, que aquel que no la conozca, no conoce por tanto la grandeza de Sevilla"

- ¿Cómo han reaccionado tus amigos y familiares al verte en 'todas partes'?

- Están muy orgullosos de mí, al menos eso me demuestran cada vez que publico alguna de mis canciones o videoclips. Me animan a seguir luchando por lo que me hace feliz, sin dejar los estudios y con los pies en el suelo.

Agradezco a mis familiares y amigos el estar siempre ahí, además disfruto igualmente con ellos haciendo música en cada fiesta, reunión o evento. Tengo la suerte de contar con personas que me quieren al igual que yo a ellos y aunque no sean de sangre, son parte de mi familia, María y Pablo, a los que tanto debo por su apoyo incondicional.

"Me encantaría poder vivir el día de mañana trabajando de lo que me hace feliz, la música"

- A tu edad te quedan muchos sueños por cumplir, ¿verdad?

- Me encantaría poder vivir el día de mañana trabajando de lo que me hace feliz, la música, aunque para mí no sería un trabajo, puesto que disfruto con todo aquello que sea cantar, componer, tocar un instrumento, montar las voces de un coro, producir una canción, preparar una puesta en escena u organizar un espectáculo.

Seguiré haciendo lo que me gusta, tenga un móvil para grabarlo o sin él y a dos “gatos” escuchando.