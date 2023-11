Sevilla celebra su primer Oktoberfest con sabor alemán

La Oktoberfest es un evento con una gran historia, con orígenes en la ciudad de Múnich, Alemania. Comenzó como una fiesta con motivo del enlace matrimonial entre el príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Altenburgo en 1810. Los ciudadanos de Múnich fueron invitados a las festividades, que se llevaron a cabo en los campos de Theresienwiese, lugar que hasta la fecha sigue siendo la sede del evento y le da su nombre coloquial, Wiesn. La Oktoberfest Sevilla es una celebración que trae el espíritu del tradicional y popular festival alemán a la provincia sevillana, específicamente a Vega de Triana (Charco de la Pava). Este evento se inauguró el pasado viernes 3 de noviembre en una gran carpa de 1.500 metros cuadrados, donde el clásico acto de abrir el primer barril marcó el comienzo de una semana de festividades que se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre. De este modo, Sevilla se encuentra preparada para su primer Oktoberfest oficial, un evento impulsado por los mismos organizadores de The Champions Burger, Solmarket y Sevilla Biergarten, en colaboración con la célebre cerveza Paulaner, símbolo de esta conocida fiesta bávara.

La festividad es un fiel reflejo reflejo del célebre festival alemán y se encuentra cuidada hasta el último detalle para recrear esta emblemática celebración. Los asistentes podrán sumergirse en un ambiente festivo con una cuidada decoración típica, y disfrutar de momentos de ocio en una zona de descanso al aire libre. Esta área contará con mesas y una variedad de entretenimientos, como juegos de mesa y futbolines, además de una selección de food trucks que ofrecerán tentadoras opciones gastronómicas. Esta oferta culinaria no se queda atrás, pues los visitantes tendrán la oportunidad de degustar platos típicos alemanes, acompañados de la auténtica cerveza Paulaner, servida como manda la tradición del Oktoberfest.

La entrada al evento tiene un coste de 12€ e incluye un litro de cerveza para disfrutar desde el primer momento. Los interesados tienen la opción de adquirir sus tickets de manera anticipada a través de la página oficial del evento, oktoberfestsevilla.com/reservas, evitando así colas; o directamente en la taquilla del evento. En cuanto a las consumiciones, una vez dentro del recinto, los asistentes podrán adquirir medio litro de cerveza por 6 euros y el litro por 9 euros, después de la consumición incluida en el precio de entrada.Con un espacio limitado, la organización aconseja la compra anticipada de entradas para asegurar la entrada y evitar posibles inconvenientes por aforo completo.

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, la Oktoberfest de Sevilla contará con una selección de las mejores cervezas universales, centro de esta fiesta alemana tradicional. La aclamada Paulaner Münchner Hell, estandarte de la cervecería de Múnich desde 1818, es una lager que brilla por su color dorado y su espuma blanca, ofreciendo un sabor suave con notas de malta y un ligero dulzor. Por su parte, la Paulaner WeissBier, la cerveza de trigo más popular de Alemania, seduce con su apariencia turbia, su espuma densa y sus sutiles aromas a plátano, mango y piña, equilibrando lo dulce con lo amargo. No menos importante es la Paulaner Salvator, la doble bock tostada con una rica historia de más de 375 años y precursora de las potentes cervezas estacionales de Baviera, que con su espuma color caramelo y sus toques de chocolate, encarna la tradición cervecera de Múnich. Los que buscan opciones sin alcohol no se quedarán atrás con la Heineken 0,0%, que destaca por su refrescante sabor afrutado y su equilibrado cuerpo maltoso, mientras que la Cruzcampo Sin Gluten ofrece la oportunidad de disfrutar de los sabores tradicionales de la cerveza sin preocupaciones para los celíacos.