El alcalde de Sevilla ve compatibles cobrar por entrar en la Plaza de España y la tasa turística

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicó este martes que no es incompatible cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada para los no residentes con aplicar la tasa turística, como ocurre en otras capitales europeas. "No es incompatible la tasa turística con el pago por entrar en la Plaza de España. Todos pagamos la tasa turística cuando vamos a Roma y luego nos ponemos en la cola del Coliseo y pagamos los 20 euros por entrar en él", expuso Sanz al término de un encuentro que mantuvo con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

"Soy partidario de la tasa turística siempre y cuando la pida el sector, se negocie con el sector cómo y quién la recauda, y que tengamos claro a qué va dirigida. Yo creo que la tasa turística debe ir dirigida a la rehabilitación de este tipo de espacios, la promoción de Sevilla en el exterior y a fortalecer el propio sector turístico. Es muy importante que determinadas obras en los barrios se acometieran con un pequeño porcentaje de esa turística, que en los barrios de Sevilla vean también los beneficios del turismo", añadió José Luis Sanz.

El alcalde informó de que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle cita y plantearle su propuesta de cerrar la Plaza de España. Dicha idea consiste en cerrar la plaza y cobrar una entrada para acceder a la misma, mientras que los residentes en la provincia de Sevilla podrían entrar gratis. "A través del cobro de esa entrada se facilitaría un servicio de vigilancia y control 24 horas en esta plaza, y se pondría en marcha a través de un convenio con la Universidad un taller de bellas artes que continuamente estuviera ejecutando tareas de mantenimiento".

El subdelegado transmitió al alcalde que el Gobierno no es partidario del cierre de la plaza, por lo que el regidor espera que el Ejecutivo central "ponga otras fórmulas alternativas sobre la mesa". "El Ayuntamiento tiene claro que esta plaza tiene que ser un espacio emblemático en la conmemoración del 29 y a cinco años vista tenemos que pensar en fórmulas de financiación alternativas. El cobro de esa entrada permitiría que la Plaza de España fuera el motor económico de la regeneración de todos los espacios del 29. No es un capricho cobrarle a un no residente, sino que la prioridad es el mantenimiento de cara a esa conmemoración", concluyó el alcalde.

Por otra parte, el alcalde insistió en la falta de 400 policías nacionales. "Sevilla es una ciudad complicada, que tiene unas fiestas mayores con una aglomeración de gente muy importante, y además tenemos que convivir con seis de los barrios más pobres de España. A Sevilla le faltan policías nacionales y vamos a tener una cita con el ministro del Interior para reclamárselos".

El subdelegado, Francisco Toscano, le respondió al alcalde diciéndole que el compromiso del Gobierno en materia de efectivos de la Policía Nacional con Sevilla "es indudable". "Desde el año 2018 hasta ahora, que es cuando inició sus funciones el Gobierno de progreso, el crecimiento de miembros del Cuerpo Nacional de Policía ha sido superior al 7,5%. Evidentemente, si al subdelegado le preguntan si quiere más efectivos, diré siempre que sí, pero soy sensato e incorporar policías requiere un proceso. La ocupación del catálogo actual es alta, aunque es verdad que los hechos delictivos han cambiado en los últimos años y quizás haya que hacer una revisión del mismo, pero es algo que deber ser global a nivel nacional".

En cuanto a la Plaza de España, el Gobierno se opone por completo al cierre y recordó que se han iniciado unas obras de restauración de distintos elementos que afectan a todo el edificio y a las partes más deterioradas, que son las de las torres.