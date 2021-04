Sevilla opta a ser sede de la Agencia Iberoamericana del Medicamento

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) propone que Sevilla sea la futura sede en España de la Agencia Iberoamericana del Medicamento, una entidad semejante al organismo regulador europeo (EMA) llamada a impulsar la investigación biomédica y estar a cargo de la certificación de fármacos en una suerte de consorcio de la comunidad hispanoamericana, Portugal y Brasil.

El Parlacen, un órgano de representación política que reúne a los seis estados centroamericanos, propuso en boca de su presidenta, Fanny Salinas, la creación de esta agencia del medicamento de nueva constitución durante la sesión de apertura de la Cumbre Iberoamericana celebrada el miércoles en Andorra. Sevilla fue mencionada expresamente como una de la dos sedes centrales del organismo, aparte de otra en Hispanoamérica, y que incluiría, si se constituyera, el establecimiento de "laboratorios y centros administrativos" en la capital hispalense.

La Junta Directiva del Parlacen presentó el miércoles en la cumbre un documento en cuyo articulado figuraba la propuesta de la creación de dicha agencia y la propuesta de Sevilla como su base en la Península Ibérica. "Sería un paso imprescindible para ampliar y reforzar la actual cooperación iberoamericana en materia farmacológica y sanitaria", afirmó Salinas, quien subrayó la importancia de órganos como el planteado para la coordinación de la investigación de vacunas con objeto de "hacer frente a esta pandemia" y las futuras.

La dirigente hondureña, que preside la asamblea centroamericana, señaló la agencia como una continuación natural de la ya existente Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica, que tuvo como origen otra Cumbre Iberoamericana, la celebrada en Veracruz (México) en 2014.

El Ayuntamiento de Sevilla conoce la propuesta del Parlacen desde hace dos semanas. Fue la propia Salinas quien, en una reunión con el alcalde, Juan Espadas, comunicó de modo oficial el proyecto y se interesó por las instalaciones disponibles en la ciudad. En una primera fase del funcionamiento de la agencia, informaron fuentes del Ayuntamiento, la sede sevillana sería de una envergadura modesta, ampliable en una segunda etapa a un centro mayor que podría acoger puestos para el personal administrativo.

El Ayuntamiento considera "positiva" la propuesta de albergar el citado centro de la Agencia Iberoamericana del Medicamento, pero aguarda todavía a su efectiva creación y puesta en funcionamiento. El Parlacen se comprometió en su visita a Sevilla a trabajar en las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno que han tenido lugar en Andorra en la constitución del órgano regulador.

Las fuentes vinculadas al ámbito farmacéutico consultadas por este periódico han puesto en duda la pronta creación de una Agencia del Medicamento de naturaleza iberoamericana con el modelo de la EMA. Las causas esgrimidas en ese sentido se sitúan en la dificultad de concertar las diferentes normativas vigentes, tanto en el espacio propio del subcontinente americano como en los dos polos atlánticos.

Más optimista se mostró José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, quien manifestó que, pese a las aparentes dificultades de homologar tal diversidad normativa, ocurrió igual al inicio de la creación de la EMA, en la que están presentes las agencias de los estados miembros. "España, al entrar en Europa, tuvo que proceder a un proceso de adaptación regulatorio que no impidió su progresiva participación; costará a unos países más que a otros, pero no es nada que no pueda llevarse a cabo", dijo Martínez Olmos, quien fue secretario general de Sanidad desde 2005 a 2011.

El modelo que siguió la EMA fue la FDA estadounidense. Ahora es la Agencia Iberoamericana del Medicamento la que sitúa como guía el órgano regulador europeo para conformar este conglomerado científico y comercial entre los dos continentes. Martínez Olmos cree que se trata de una iniciativa positiva, pues facilitaría el "reconocimiento mutuo" de iniciativas científicas y empresariales, una especie de catalizador de "buenas prácticas" y paulatina "unificación de criterios" que redundaría en el beneficio de la ciencia y las empresas.

Fuentes de la industria farmacéuticas vinculan la iniciativa de la Agencia Iberoamericana a la mediación de Leire Pajín, ex ministra de Sanidad con Rodríguez Zapatero y que trabaja en la Organización Panamericana de la Salud.