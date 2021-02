"Tejero se cargó el golpe porque no quiso negociar"

Diego López Garrido vivió en primera línea el 23-F. Era letrado del Congreso, donde estuvo retenido durante seis horas hasta que le echó a la calle el mismo Tejero, del que asegura que "se cargó el golpe" porque no quiso negociar "absolutamente nada" y ello hizo inviable la asonada. El ahora vicepresidente de la Fundación Alternativas, que fue portavoz socialista en el Congreso entre 2006 y 2008, además de secretario de Estado para la UE, coincide con muchos otros que estaban en la Cámara en el momento del asalto en que los disparos de los guardias civiles le hicieron pensar que iba a morir inmediatamente.

Fue una experiencia "terrible", relata cuatro décadas después. "Mi recuerdo desde el punto de vista político es que aquello fue expresión de un cierto precio que se tuvo que pagar por el hecho de que la Transición fuera absolutamente pacífica, en la que no hubo depuración de nadie por sus ideas. La clave fue la Ley de Amnistía, y era de esperar que en algunos sectores muy ligados al franquismo, en parte civil y en parte militar, hubiera movimientos como los que desembocaron en aquella sesión aberrante".

López Garrido acababa de terminar su tesis sobre la Guardia Civil. "Conocía a Tejero y me di cuenta de que aquello era un golpe de Estado. Él me echó después de seis seis horas dentro cuando vio que era funcionario, a mí y a otro letrado compañero mío. Cuando salimos entraban el director de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete y el general Alfonso Armada, para negociar con Tejero. Pero él no quiso negociar y fue el que se cargó el golpe de Estado, al no querer negociar absolutamente nada".

López Garrido pensó que el golpe había triunfado, pero al ver en la plaza de Neptuno al periodista José María García emitiendo los sucesos para la radio desde un coche "supe que no había golpe".