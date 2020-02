Toca volver a resintonizar la TDT en Sevilla

El momento de resintonizar la TDT en Sevilla está a punto de llegar. Simulcast se encenderá en la provincia el 17 de febrero, lo cual permitirá hacer la obligada migración de canales a la emisión 5G que requerirá la adaptación de las antenas en los edificios con instalaciones comunitarias y la posterior resintonización. Quienes vivan en casas unifamiliares, únicamente tendrán que hacer ese segundo paso.

Y es que en la mayoría de la provincia de Sevilla (algunos municipios lo han hecho en la primera fase del calendario) toca otra vez resintonizar al TDT, al igual que en resto de España.

Sevilla, junto a Cádiz y Jaén, son las áreas andaluzas más rezagadas, ya que la mayor parte de sus municipios está incluidos en la última fase de un complejo proceso que se activó en julio, que se ha ido implementando paulatinamente, y que permitirá liberar la banda de los 700 Mhz antes de junio de 2020 para que todos los canales emitan en alta definición en 2023.

A partir del 17 de febrero, Simultcast generará una 'duplicidad de canales' en quienes cumplimenten la obligada adaptación, que se mantendrá durante cinco meses. Según la hoja de ruta del Gobierno, el 30 de junio tendrá lugar el 'apagón' de los canales sintonizados actualmente en la frecuencia de los 700 Mhz para quedar definitivamente alojados en aquella que permite emitir en 5g.

¿Cuesta dinero la adaptación de la TDT?

Los bloques comunitarios deberán contratar el servicio de una empresas instaladora autorizada, que puede ascender a los 20 euros por hogar, según cálculos de la Federación Española de Instaladores de Telecomunicaciones.

Además de los cambios en los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar la televisión para visionar algunos canales en sus nuevas frecuencias.

El calendario de adaptación marca el 1 de enero de 2023 como el día en el que todos los canales de televisión deben emitir en Alta Definición (HD). En caso de no hacerlo, los edificios que no hayan adaptado su instalación de antena colectiva a los de la TDT perderán la recepción de los canales de televisión que se emiten en el múltiple RGE1 (como TVE y La 2), en el múltiple MPE3 (entre ellas Telecinco y Cuatro) y en el múltiple MPE5 (Be Mad o A3series, por ejemplo).

El gobierno dispone de ayudas que van de los 104,30 euros para las antenas que no requieran de nuevos aparatos hasta los 677,95 euros

Para costear parcialmente el proceso de reantenización, el Gobierno aprobó el pasado verano ayudas públicas por un valor total de 145 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 104,30 euros para las antenas que no requieran de nuevos aparatos hasta 677,95 euros para las que necesitan adaptadores para seis múltiples digitales.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar vía 'on line' hasta el 30 de septiembre de 2020, y será necesario presentar un justificante del gasto, como la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).