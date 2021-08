Tutete, o la importancia de tener mochilas de calidad para la “vuelta al cole”

Cada vez que hay que volver a la escuela después del verano, la ilusión se renueva. Los niños están ávidos de compartir con sus amigos qué tal les ha ido el verano, al tiempo que están prestos para crear nuevos recuerdos y aventuras durante la temporada de clases. Pero, desde la perspectiva de los padres, la necesidad de los útiles y materiales para la escuela son la prioridad, y dentro de esa generalización está la mochila como uno de los elementos más importantes.

La mochila es tal vez el elemento imprescindible en una “vuelta al cole”, puesto que dentro de ella irán todos los útiles escolares, y es lo que llevará el niño en la espalda, por lo que además debe ser atractiva y divertida, para que se sienta feliz de llevarla con él a la escuela.

No es un detalle menor la elección de una mochila. Salvo casos estrictamente excepcionales, nunca debe buscarse la más barata para salir al paso, sino que es una elección que debe hacerse con mucho mimo, sobre todo si se quiere que la mochila dure todo el curso y que los niños se sientan a gusto utilizándola a diario.

¿Cómo comprar una buena mochila para los niños?

Lo principal, o lo más seguro, es buscar en tiendas oficiales, con experiencia y referencia en su sector, y de allí partir en la búsqueda de las mejores marcas. Lo bueno es que todo eso se cumple con las mochilas para la escuela de Tutete, ya que no solo son una de las tiendas online de productos para niños más importantes del país, sino que además son fabricantes de más del 90% de las mochilas que venden en su sitio web, de modo que la calidad, la variedad y la durabilidad están garantizadas.

Más allá de lo anterior, que es un consejo oportuno e inicial porque ahorra tiempo de búsqueda en el caso de la mochila, hay algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para que la decisión sea lo más adecuada posible.

Tamaño y espacio de la mochila

Hay siempre que reconocer que algunas mochilas para el colegio son muy grandes, pero su espacio para guardar cosas no lo es tanto, y resultan muy incómodas y pesadas para los niños. Por eso, partiendo desde esa afirmación, se debe considerar siempre el tamaño del niño y basándonos en eso, elegir unas dimensiones de mochila.

Desde el propio sitio de la tienda antes mencionada, afirman que si el niño tiene entre 5 y 8 años, la mochila no debería sobrepasar los 38 centímetros, mientras que si tiene más de esa edad, la mochila podría llegar hasta los 42 centímetros, considerando también que el peso de la mochila con todos los útiles escolares nunca debería superar el 10% del peso del niño, para que no se canse la espalda tras llevarla ida y vuelta, sino que más bien no vea la hora para utilizarla y lucirla, que seguro le hará ilusión.

Practicidad para su uso

Nunca será igual una mochila para las clases de arte que para ver matemáticas. De igual manera no es igual una mochila para ir a jugar al fútbol o a hacer danza, que para ir de excursión con los compañeros del colegio.

Cada situación necesita de una practicidad y una comodidad distintas, y en muchos de los casos las mejores alternativas son las mochilas saco de Tutete, que son más livianas, más cómodas para que el niño las lleve, pero no por ello menos duraderas o menos espaciosas, siendo una recomendación útil incluso como mochila principal para el colegio, porque además de bonitas y personalizables, son más baratas.

Poniendo atención a los detalles

Desde luego, la característica más importante que buscan los padres al momento de comprar una mochila para sus hijos, es que les dure todo el curso, para no tener que comprar una nueva y duplicar el gasto.

Pero más allá de eso, es importante al momento de comprar valorar cada uno de los detalles, y cómo éstos afectarán la satisfacción o la durabilidad de los niños, y en ello se ha de tener en cuenta a los materiales, los acabados, el colorido, el diseño y la funcionalidad de la mochila, valorando subjetivamente cada elemento de acuerdo a las necesidades puntuales de cada caso.

Tutete, más que mochilas de calidad

Fundada en 2007, es una marca que fabrica todo tipo de productos para bebés y niños, yendo desde chupetes hasta mochilas, siempre con la personalización absoluta de cara a sus usuarios como signo distintivo de la empresa.

Desde Murcia, a través de su tienda online, atienden a padres de toda España que requieren algo diferente, más duradero, de mayor calidad y con mayor identidad para sus niños, al tiempo que colaboran con las marcas líderes del sector para complementar un catálogo que en la actualidad supera los 3.500 productos.

Tutete es además una marca que brinda facilidades a sus clientes, como el caso de Tutete Family, su programa de fidelidad donde los compradores obtienen puntos por cada uno de sus pedidos, que luego pueden canjear por cualquiera de los productos de su tienda, a la par de recibir descuentos especiales, envíos más rápidos y gratuitos, acceso al lanzamiento de sus nuevas colecciones -antes que los clientes habituales- y además brindar una opinión acerca de los productos, y con ello también recibir puntos para canjear por cualquier ítem que comercializa la tienda.

Es la tienda ideal para comprar una mochila para los niños, sobre todo cuando las necesidades requieren personalización del producto, cuando se quiere algo más allá de lo habitual, y cuando la preocupación por la durabilidad es inminente, ya que se trata de una marca que fabrica todos sus productos siguiendo estándares de calidad muy altos, utilizando materiales respetuosos con el medioambiente, y en algunas ocasiones, reciclados, y poniendo especial atención a los detalles y a cómo estos proporcionarán mayor satisfacción a los niños, que son los que acabarán utilizando a diario sus productos.